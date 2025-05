Internazionali BNL d'Italia, ecco il programma della giornata di oggi, da Jannik Sinner a Jasmine Paolini

TABELLONE MASCHILE

La giornata di lunedì 12 maggio agli Internazionali BNL d’Italia si preannuncia densa di emozioni nel tabellone maschile. Occhi puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul Centrale come terzo match della sessione diurna dopo il convincente debutto contro Mariano Navone. Il numero uno del mondo affronterà l’olandese Jesper De Jong, attualmente numero 93 del ranking, che ha guadagnato l’ingresso in tabellone come lucky loser e ha sorpreso tutti superando Shevchenko e Davidovich-Fokina senza perdere un set. L’unico confronto tra i due risale agli Australian Open 2024, dove Sinner si impose facilmente in tre set nel percorso che lo portò al suo primo Slam. Grande attesa anche per il match serale delle 19: sul Centrale, Matteo Berrettini sfida Casper Ruud in un duello che promette spettacolo. Il norvegese, fresco campione a Madrid, è in vantaggio 4-3 nei precedenti contro il romano, ma Berrettini ha vinto l’ultimo confronto alla United Cup 2023. L’ultima volta che si sono affrontati a Roma risale al 2020, con Ruud vincente in un’edizione segnata dal calendario post-pandemia. Sulla terra battuta, Ruud conduce 3-1, con Berrettini che ha avuto la meglio solo una volta, a Madrid nel 2021. Tra i match da non perdere in giornata anche quello tra Alex De Minaur e Hugo Dellien, che apre la Grand Stand Arena: l’australiano, numero 8 del mondo, ha già battuto due volte il boliviano. Subito dopo, spazio al giovane ceco Jakub Mensik, recente trionfatore a Miami, che affronta per la prima volta il magiaro Fabian Marozsan. Sulla SuperTennis Arena, alle 11, il match tra Tommy Paul e Tomas Machac promette scintille: i due si sfidano per la terza volta, con il ceco avanti 2-0 nei precedenti. Sette italiani saranno protagonisti nel doppio maschile. Il derby tra Bolelli-Vavassori e Bondioli-Caniato è tra i più attesi, mentre Bellucci-Romano sfideranno Harrison e King. Arnaldi, in coppia con l’australiano Popyrin, dovrà vedersela con il solido duo argentino Gonzalez-Molteni.