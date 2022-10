La prima serata di live di X Factor, Ambra Angiolini perde un cantante del suo roster

E’ un’eliminazione che brucia, perché a televoto chiuso alle 23,56 abbiamo scoperto che hanno passato il turno in ordine cronologico, i Santi Francesi, Beatrice Quinta, i Tropea, Linda e Joelle. Matteo Siffredi e Lucrezia vanno, infine, al ballottaggio, entrambi del roster di Ambra Angiolini. Emozioni e spettacolo dagli ospiti della prima puntata, Elisa e Dardust. Elisa ha presentato un set esclusivo con una speciale anticipazione. Accompagnata al pianoforte da Dardust, in anteprima un piccolo assaggio del suo nuovo spettacolo live dal titolo An Intimate Night. Da Dardust un medley inedito estratto da Duality, il suo nuovo lavoro in uscita il 28 ottobre.

LA SFIDA E AL PRIMO LIVE SI VA AL TILT

Per il ballottaggio, Lucrezia canta Teardrop dei Massive Attack mentre Matteo Siffredi esegue L'appuntamento di Ornella Vanoni. I giudici sono chiamati a decidere. Ambra Angiolini deve scegliere uno tra i suoi due concorrenti e chiede ai suoi colleghi la possibilità del tilt. Per prassi, però, Ambra deve scegliere chi eliminare e sceglie Matteo Siffredi. Rkomi sceglie di eliminare Lucrezia. Dargen D'Amico sceglie di eliminare Matteo e Fedez sceglie di eliminare Lucrezia. Ambra viene accontentata. Si va al tilt. Viene aperto nuovamente il televoto. Ambra ammette “Per me, sia Lucrezia che Matteo sono importanti. Mi fa strano anche vederli uno contro l'altro”. Lucrezia dice “Sarei contenta di andare avanti”. E Matteo Siffredi assicura “Stasera, mi sono sentito parte di qualcosa”. Arriva il verdetto. Il primo eliminato di X Factor 2022 è Matteo Siffredi che, dal canto suo, promette “Ci vediamo fuori”. Il primo Live termina qui.