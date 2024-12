Mimì vince X Factor 2024. L’incoronazione in piazza del Plebiscito, a Napoli

Una pioggia di coriandoli e applausi si è abbattuta sul palco di X Factor alla proclamazione della vincitrice, Mimì. Sull’enorme palco a forma di X in piazza del Plebiscito, a Napoli, davanti a migliaia di persone, l’ultima gara dell’edizione numero 18 dello show di Sky. RTL102.5, radio ufficiale di XF, ha raccontato nelle ultime sette settimane le emozioni dei concorrenti e le loro esibizioni, le scelte dei giudici e le dinamiche al tavolo tra Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. Senza dimenticare, anzi con menzione speciale, Giorgia, particolarmente brava nel suo ruolo di conduttrice.

CHI E’ MIMI’

E’ l’unica donna rimasta in gara, la sua è una delle voci più potenti, delicate ed emozionanti. Mimì Caruso, per tutti semplicemente Mimì ha fatto commuovere alle audizioni Achille Lauro e Manuel Agnelli e la 17enne di Monza ha staccato il pass per i bootcamp dell'edizione 2024 di X-Factor ricevendo l’X Pass direttamente dal fondatore degli Afterhours. Artista che ha iniziato a cantare per esprimere se stessa e connettersi con gli altri. La musica, per lei, è uno strumento per comunicare emozioni e fuggire dalle responsabilità di un mondo che spesso definisce 'noioso'. Mimì ha stupito il pubblico con il suo brano originale 'Dove si va' (scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi).

LA GARA

Tre manche hanno scandito la finalissima di X Factor, le prime due (My song e Best of) senza eliminazione. Nella terza manche i quattro artisti ancora in corsa, Lorenzo Salvetti, Mimì, I PATAGARRI e Les Votives si sono esibiti con i loro inediti. La somma dei voti conquistati nelle tre manche ha incoronato Mimì vincitrice di XF2024.