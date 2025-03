Giorgia Meloni sulla Difesa, senza l'Ue è come una comunità hippie. L'Italia è in Europa e difende unità Occidente con Usa Photo Credit: Fotogramma.it

E' un sabato dall'intenso, a tratti infuocato, dibattito politico. La sintonia tra Giorgia Meloni e Carlo Calenda, dimostrata oggi sul palco del Congresso di Azione, contrasta con il 'tutti contro tutti' registrato tra le forze delle opposizioni e anche all'interno della maggioranza. Con Calenda che attacca Conte che a sua volta gli replica stizzito. La Schlein critica Meloni mentre Salvini rivendica che la coalizione è compatta anche grazie alla Lega, tuttavia Forza Italia si dice sorpresa sulle annunciate modifiche in Parlamento, da parte di alcuni deputati leghisti, sulla cittadinanza "Dicono cose diverse rispetto a quello che hanno votato i loro stessi ministri in Cdm" afferma il portavoce di FI Raffaele Nevi.

L'INTERVENTO DI GIORGIA MELONI

La presidente del Consiglio prima di tutto riafferma che l'Italia sta in l'Europa e difende l'unità dell'Occidente con gli USA. Giorgia Meloni spiega che la sua intervista al Financial Times è stata male interpretata "Sono molto stupita dalla interpretazione della mia intervista al Ft: è scandaloso, Meloni dichiara di stare con Trump contro l'Europa' ma non è quello che ho detto. Ho detto che sto sempre con l'Italia, che l'Italia sta in Europa e il suo ruolo deve essere anche quello di difendere l'unità dell'occidente". Quanto al capitolo 'Difesa' la premier ha aggiunto che "Senza difesa si vuole la Ue come una comunità hippie". Meloni dice di aver sentito Elly Schlein dire che gli Stati Uniti non possono essere nostri alleati e altri leader sostenere la linea che l'Europa non debba spendere risorse per la sicurezza. "Allora non capisco la proposta, è rompere ogni forma di alleanza con gli Stati Uniti e chiedere loro di occuparsi della nostra sicurezza? O che l'Europa diventi una grande comunità hippy e nello stesso momento si spera nella buona fede delle altre potenze straniere?".

SCHLEIN E RENZI ALL'ATTACCO

La segretaria del Pd, dal canto suo, è tornata ad attaccare le divisioni interne al governo su difesa e riarmo, con i continui litigi tra Tajani e Salvini, poi ha lanciato l'affondo "Un governo che non ha altri argomenti sulla politica estera se non attaccare l'opposizione è un governo improvvisato" dice Elly Schlein affermando che la Meloni è asservita a Trump al quale non sa dire che sbaglia relegandoci così ai margini dell'Europa. All'attacco di Giorgia Meloni sul rapporto con gli Stati Uniti anche Matteo Renzi "Se Trump vuole distruggere le aziende italiane immagino che Giorgia Meloni dica: caro Trump noi pensiamo all'Italia, invece mi sembra, che sia preoccupata di baciare la pantofola agli americani. Ora io sono per il rapporto con gli americani ma se vogliono distruggere le aziende italiane io difendo quest'ultime", ha aggiunto il leader di Italia Viva.