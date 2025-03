Tragedia a Roma. Turista spagnola precipita nel vuoto a Trinità dei Monti e muore in ospedale

E' morta la turista spagnola precipitata, questa mattina, a Roma. Troppo gravi le fratture riportate nella caduta dal parapetto vicino alla scalinata di Trinità dei Monti, a Roma la donna è morta al suo arrivo al Policlinico Umberto I. La 55enne è precipitata nel vuoto da diversi metri di altezza, cadendo è finita all'interno di un'area privata in cui si trovano un B&B e un locale, in Piazza di Spagna. E' accaduto presto, intorno alle 7, trasportata d'urgenza in ospedale per la turista spagnola non c'è stato nulla da fare. Gli agenti della polizia locale sono sul posto per ricostruire cosa è accaduto. Nella zona ci sono diverse telecamere che molto probabilmente hanno ripreso la caduta. Al momento chi indaga non esclude nessuna pista. Tra quelle prese in considerazione anche l'ipotesi che possa trattarsi di un suicidio.

DIPENDENTE WINE-BAR, MIO COLLEGA HA SENTITO URLA

Francesca, dipendente del bar sulla rampa di San Sebastianello, dove si trova il parapetto che affaccia sulla scalinata di Trinità dei Monti da dove è caduta la turista, ha raccontato ai giornalisti che è stato il suo collega a sentire le urla. La giovane ha detto che al suo arrivo, intorno alle 7,30, c'erano già i vigili urbani. C'è da capire ora se le telecamere del locale possano aver ripreso la scena. E il collega Fabio ha spiegato che con la donna caduta non c'era nessuno. "Qui a quell'ora c'erano solo gli ospiti della struttura, che però erano in camera e non si sono accorti di nulla''. Sulla turista, dice che ''non era ospite dell'albergo, questo lo abbiamo accertato. La prima ad accorgersi di lei è stata una ragazza che faceva jogging, credo sia stata lei a dare l'allarme''.