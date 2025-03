Pontedilegno-Tonale, dove si scia dall'autunno alla primavera. Le occasioni da non lasciarsi sfuggire

Una delle destinazioni più apprezzate di tutto l'arco alpino il comprensorio Pontedilegno-Tonale, che si trova a cavallo tra la lombarda Valle Camonica e la trentina Val di Sole, offre cento chilometri di piste che si sviluppano dai 1.121 metri di quota di Temù ai 3.000 metri del ghiacciaio Presena. Per questo è in grado di garantire lo sci anche quando in altre località sciistiche la stagione è già terminata.

OCCASIONE DA NON PERDERE

Gli appassionati di sci possono sfruttare le piacevolissime giornate di primavera e post pasquali quando le condizioni della neve, sul ghiacciaio, sono ancora invernali. La primavera si sa è il periodo più bello, con temperature piacevoli, giornate più lunghe e con tanta luce. Un'occasione da non perdere, per divertirsi con la famiglia o con gli amici nel bel mezzo di distese candide innevate. Regalandosi giornate, tra week end, ponti (dopo le festività di Pasqua i prossimi ponti sono quello del 25 aprile e del primo maggio) e vacanze più lunghe.

PARADISO, PISTA APERTA FINO A MAGGIO

Tra le piste che chiudono più tardi, c’è una delle “chicche” dell’arco alpino: la “Paradiso”, aperta nel 1963, è ormai un pezzo di storia dello sci che emoziona ogni volta che la si cavalca. Merito del manto nevoso quasi sempre naturale e della scarsissima esposizione al sole. I suoi tre chilometri (che diventano addirittura 11 se la si percorre insieme alla direttissima Presena-Tonale-Ponte di Legno) e 45% di pendenza massima sono una garanzia di divertimento assoluto: è la punta di diamante dei 100 chilometri di piste, servite da 30 impianti e da un moderno sistema di innevamento programmato.

PONTEDILEGNO

Infine le piste di Ponte di Legno, si tratta di circuiti tracciati nel bel mezzo di fitte abetaie, in uno scenario di incomparabile bellezza. Si affiancano alle piste del Presena con quelle dell’ampio anfiteatro naturale del Tonale, completamente esposto al sole. Senza dimenticare le piste di Temù, ampie e panoramiche all’interno dei boschi del Parco dell’Adamello. Tutte le aree sono collegate sci ai piedi e fruibili con un unico skipass. Sul sito Pontedilegno Tonale si possono trovare pacchetti con hotel e skipass, con la possibilità di uno sconto del 20% sullo skipass fino a fine aprile. A completare l’offerta, al Passo Tonale si trova uno snowpark con pista da skicross tra le più lunghe delle Alpi, con oltre 1.000 metri di discesa da percorrere senza respiro tra salti, gobbe e paraboliche da brivido.