Stipendi da favola a moglie e figlia per svuotare casse di una società. Ma non era l'unico escamotage Photo Credit: Fotogramma.it

Le ha provate davvero tutte per svuotare le casse di una società che, malgrado fosse in liquidazione, ha continuato ad operare sul mercato, tra il 2016 e il 2022. E' quanto scoperto dalla Guardia di Finanza. Il liquidatore ha assunto tra gli altri, la moglie e la figlia, a cui veniva corrisposto, rispettivamente, uno stipendio da 12.300 e 5.700 euro al mese accordando ad entrambe un bonus di ingresso da 50mila e 30mila euro. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal gip di Napoli finalizzato alla confisca di beni mobili, immobili e attività finanziarie per quasi 2,4 milioni di euro.

NON SOLO STIPENDI DA FAVOLA

Il liquidatore, secondo quanto ricostruito dai finanzieri, per distogliere i proventi della società, operante nel settore della produzione di energie rinnovabili, ha accordato stipendi d'oro alla moglie e alla figlia, ma non solo. Ha anche stipulato contratti di manutenzione con una impresa, di cui era socio con la moglie, sostenendo oneri non giustificabili e oltretutto affidando poi i suddetti lavori a soggetti terzi. Ha inoltre messo in conto il pagamento di interventi di ripristino per furti, a loro detta subiti, mai però denunciati e usando causali fittizie ha disposto bonifici per i suoi familiari per oltre 2 milioni di euro.