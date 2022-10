X Factor 2022, giovedì al via i Live: pronte le squadre dei giudici, e parte anche Hot Factor

Conto alla rovescia per l’inizio dei live di X Factor 2022. Oggi la conferenza stampa al Teatro Repower di Assago. Presente il cast: la conduttrice Francesca Michielin, i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, insieme alle loro squadre: i concorrenti di questa edizione. Con loro, a presentare le puntate in diretta del talent che debutteranno giovedì, Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia; Marco Tombolini, Co-Ceo Fremantle; Eliana Guerra, showrunner XF 2022. Si parte giovedì prossimo, in diretta dal Teatro Repower alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. RTL 102.5 è la radio di X Factor.

LE SQUADRE E LE PRIME PUNTATE

Nutrite le squadre dei quattro giudici. Fedez “guida” Gaia Eleonora Cipollaro (in arte Dadà), Linda e gli Omini; Ambra schiera Matteo Siffredi, Tropea e Lucrezia Maria Fioritti; Dargen invece fa scendere in campo Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta), Matteo Orsi e i Disco Club Paradiso; per Rkomi ci saranno Jacopo Rossetto (in arte Iako), Santi Francesi e Giorgia Turcato (Joėlle). Nel corso del primo Live, gli artisti in gara saranno divisi in due manche in cui proporranno cover di brani di artisti popolarissimi della scena musicale italiana e internazionale. Il secondo Live di X Factor, in programma giovedì 3 novembre, sarà invece una puntata a tema, dal titolo “MTV generation”: i giudici assegneranno ai loro cantanti i brani iconici di un'epoca d'oro della musica in televisione. Una serata evento all'insegna della celebrazione di artisti, generi e videoclip che hanno fatto la storia degli anni Novanta. Sarà anche l'occasione per celebrare i nuovi grandi impegni di MTV, a partire dai prossimi MTV EMA 2022 di Dusseldorf del 13 novembre. Per l'occasione, in platea ci saranno alcuni dei Vj che hanno fatto la storia di MTV.

TORNANO IL DAILY E L’HOT FACTOR

Tornano anche quest’anno anche i due appuntamenti che accompagnano, come da tradizione, i Live: è già in onda il Daily, il racconto giorno per giorno del lavoro di ogni concorrente e dei giudici, dall’assegnazione alle prove, fino all’esibizione in diretta e ai commenti post puntata, ma anche le immagini della loro quotidianità raccolte in prima persona attraverso i propri smartphone anche nel Loft, dove i ragazzi quest’anno torneranno a vivere; e poi, da giovedì 27, ripartirà Hot Factor, condotto sempre da Paola Di Benedetto, una delle voci più apprezzate di RTL 102.5. I Live Show di X Factor 2022 saranno ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il mercoledì successivo al primo on air saranno poi proposti in prima serata su TV8. RTL 102.5 è la radio di X Factor.