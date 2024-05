Giornata dei bambini, Benigni al Papa: "Ci presentiamo noi alle elezioni, facciamo il campo largo"

Benigni show in piazza San Pietro per la prima Giornata mondiale dei bambini. Nel suo monologo si è rivolto direttamente al Papa: "Quasi quasi per le prossime elezioni mi presento io, insieme a lei, facciamo insieme il campo largo. Mettiamo sulla scheda il nome Jorge Mario Bergoglio, detto Francesco: vinciamo subito". Secondo la sala stampa vaticana, i fedeli presenti sono oltre 50mila.





Benigni sull'amore e sulla guerra

In occasione della prima Giornata Mondiale dei Bambini, prosegue l'evento mondiale dedicato a migliaia di bambine e bambini di tutto il mondo, giunto alla seconda giornata (ieri la prima, allo Stadio Olimpico). Benigni ha aggiunto che la cosa più sensata del mondo l'ha sentita da una sola persona, Gesù, quando nel discorso della Montagna ha detto: “Beati i misericordiosi”. “Amate, amate” dice Benigni. Poi un passaggio sulla guerra, come parola “brutta, sporca, non la si può ascoltare”. “Deve finire, la guerra”. “I bambini quando giocano alla guerra e qualcuno si fa male, il gioco si ferma”.





Il Papa rinuncia al discorso preparato e parla a braccio con i bambini

“Siamo qui per pregare, pregare insieme, pregare Dio. E preghiamo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo”. E' iniziata così l'omelia di Papa Francesco. A inizio celebrazione, il Papa aveva chiesto ai bambini di “pregare Gesù per il mondo intero e soprattutto per la pace” e lo ha sottolineato anche durante l'omelia. Poi, rinunciando a leggere il discorso preparato, ha lasciato spazio ad alcune considerazioni a braccio per i più piccoli. “Gesù perdona tutti i peccati, ma sempre perdona tutto? Sempre, sempre, sempre? E se c'è un uomo o una donna peccatore, peccatore, peccatore, Gesù perdona? Anche il più brutto dei peccatori?”, chiede il Papa. I bambini rispondono in coro “sì”.