X Factor 2021, con la serata delle cover la prima eliminazione, fuori i Westfalia, al termine Hot Factor

Si è entrati nel vivo della competizione , con la serata delle, che ha deciso, sommando i punteggi con quelli della prima serata, il primo eliminato, dopo il ballottaggio tra. E' toccato uscire ai, inseriti nel rosterL’avvio è un omaggio a, scomparsa recentemente, conche intonano. Poi ci sono ledi, conLa terza esibizione è anche la prima cover straniera,di, per. Icantano). Si torna in Italia con la quinta concorrenteporta sul palcodiPer ieccoUn po’ di respiro con l’ospite della serata ,. Artista molto giovane, poliedrico, che ha iniziato il suo percorso con il visionario gruppo. E’ all’ album di debutto da solista:che ha già ottenuto in poche settimane oltresulle piattaforme digitali con il singolomentre l'album è già oltre i. La ripresa della gara presenta un altro artista dai colori a tinte forti, dalla personalità decisa,, la sua cover è, di. Poi si è proseguito con iche hanno proposto, brano diPerc’è, di. A seguire è stato il turno di, alle prese condi. Isi sono cimentati condeiLa chiusura è stata con, con Fantasma dei. A questo punto i giudici,hanno deciso chi eliminare tra i due giunti al ballottaggio. dopo lo scontro finale, votando tre a uno a favore di, lasciandolo in gara.

HOT FACTOR

Anche questa sera la nostra Paola Di Benedetto ha condotto l’appendice di X Factor 2021, con i commenti dei giudici che non hanno trovato spazio durante la serrata fase della gara. Per Rtl 102.5, radio partner ufficiale dello show, anche in questa puntata ci sono stati Matteo Campese nel back stage, e Laura Ghislandi in platea. In studio Gigio D'Ambrosio e la Cheyenne.