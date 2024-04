Redditi, ecco le città più ricche d'Italia: al primo posto Portofino

Il comune italiano più ricco? È Portofino, in provincia di Genova. Almeno secondo quanto emerge dai dati sui redditi italiani dichiarati nel 2023, con anno di imposta 2022, pubblicati dal ministero dell’Economia e delle Finanze e raccolti dal Corriere della Sera. Il primo posto della città ligure è dovuto a un reddito medio di 90.610 euro, con 301 contribuenti in totale. Portofino "soffia" il primato a Lajatico (provincia di Pisa), che rispetto alla precedente rilevazione è passato al secondo posto con 52.955 euro di reddito medio per 1.021 contribuenti.





Le prime 30 posizioni

Sul terzo gradino del podio si colloca Basiglio, in provincia di Milano, dove i 5.704 dichiaranti raggiungono un reddito medio di 49.524 euro. A seguire, dalla quarta posizione in poi, Briaglia (Cuneo), Cusago (Milano) e Torre d'Isola (Pavia), rispettivamente con 43.475, 39.814 e 36.841 euro di reddito medio. La maggior parte dei comuni che occupano la top 30 della classifica dei redditi italiani proviene dalla Lombardia. Sono ben 17. La seconda regione è il Piemonte, che ne conta sei. Tre dalla Liguria, tra cui anche la prima classificata. Due sono in Toscana (al secondo comune posizionato - rileva il Corriere - si aggiunge Forte dei Marmi al 14esimo posto con 34.945 euro di reddito medio). Infine, Emilia-Romagna e Valle d’Aosta, con un solo comune ciascuno: 20esima e 21esima posizione rispettivamente per Albinea e Courmayeur con un reddito medio di 33.174 e 33.073 euro.