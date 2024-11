E' on line il sito di "Italia Oggi": un ponte verso le nuove generazioni

È online il nuovo sito di ItaliaOggi, un prodotto digitale innovativo che si pone l’obiettivo di andare incontro alle nuove abitudini di lettura ormai diffuse tra giovani e meno giovani e offrire un’esperienza di navigazione all’avanguardia, con particolare attenzione alla fruizione da mobile.

Lo storico quotidiano giallo, specializzato in economia, diritto, fisco, lavoro, politica, marketing e finanza, è noto per la sua attenzione particolare agli aspetti normativi e regolatori, rivolgendosi principalmente a professionisti, imprenditori, avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro. L’obiettivo di ItaliaOggi è continuare a essere il punto di riferimento di professionisti e imprese, che possono contare su uno strumento cruciale per il loro lavoro, e allo stesso tempo raggiungere un’audience più ampia.

MULTIMEDIALITA'

Formati innovativi e multimedialità: Il nuovo sito è stato disegnato a partire dalla definizione di nuovi formati per la lettura degli articoli, mettendo la forma a servizio del contenuto per esaltare, anche sul digitale, le caratteristiche che da sempre contraddistinguono la linea editoriale di Italia Oggi: la chiarezza, il linguaggio diretto, la capacità di sintesi e di spiegazione anche delle tematiche più complesse.

Il sito introduce quindi nuovi modi di accedere alle informazioni, integrando articoli dettagliati con infografiche, sintesi, tutorial video e podcast, per rispondere alle diverse preferenze di apprendimento degli utenti.

Inoltre, con una crescente offerta di informazioni pratiche e specialistiche, il nuovo sito si pone l’obiettivo di rendere i contenuti tecnico-normativi più accessibili grazie a una struttura ottimizzata per smartphone e tablet. Ogni funzionalità è stata pensata per garantire la massima facilità di utilizzo anche in mobilità, consentendo ai professionisti e agli utenti di consultare norme, analisi e approfondimenti in qualsiasi momento.

Anche l’home page è stata completamente ripensata per ordinare le informazioni in funzione dei diversi bisogni dei lettori: notizie in tempo reale, approfondimenti su temi più complessi, come quelli di diritto e fisco, notizie organizzate per temi: economia, marketing, agroalimentare, enti locali e pa, ecc.

UN PONTE VERSO LE NUOVE GENERAZIONI

Un ponte verso le nuove generazioni: oltre a soddisfare le esigenze dei professionisti, Italia Oggi punta adallargare il proprio pubblico di riferimento, coinvolgendo anche le giovani generazioni. Grazie a linguaggi chiari e dinamici, il sito è un’ottima risorsa per chi si affaccia al mondo delle normative tecniche per la prima volta, per esigenze professionali o legate alla vita privata.

“E’ un momento di grande rilevanza per Italia Oggi che ha da sempre l’obbiettivo di distinguersi nelle sue scelte informative. Da oggi lo farà ancora di più anche sul digitale con una piattaforma tecnologica all’avanguardia che ci consentirà di rendere sempre meglio fruibili i contenuti generalisti e quelli per i professionisti che la redazione e la sua rete di commentatori ed esperti sono da sempre in grado di produrre. Profondità e chiarezza saranno ancora meglio la cifra distintiva della nostra informazione anche online”, commenta Pierluigi Magnaschi, direttore di ItaliaOggi.

Per guidare la transizione del quotidiano verso il digitale l’Editore del giornale si è avvalso della collaborazione di Roberto Bernabò, alla guida di un team multidisciplinare specializzato nell’ottimizzazione della distribuzione dei contenuti sulle diverse piattaforme: “Il lancio del nuovo sito di ItaliaOggi rappresenta l’inizio di una stagione di grande innovazione “, sottolinea Roberto Bernabò, Chief digital development manager di Class Editori. “Con un percorso che segnerà tutto il 2025, il sito - partendo dal rinnovamento della grafica e dell’esperienza di fruizione - si andrà arricchendo di nuove verticalità tenendo insieme le potenzialità che arrivano dalle forti competenze della redazione e dei suoi autorevoli collaboratori con le opportunità offerte da partnership con altre società (a cominciare da XLigo per la banca dati normativa), il tutto anche attraverso un utilizzo sempre più efficace di soluzioni di Intelligenza Artificiale”.

GIORGIO BAGLIO NOMINATO VICEDIRETTORE CON DELEGA AL DIGITALE

La redazione del giornale è stata rafforzata con la nomina a vicedirettore con delega al digitale di Giorgio Baglio, che arriva da una lunga esperienza nell’ambito dell’informazione digitale, prima come giornalista dell’Agi, Agenzia giornalistica Italia, e per 7 anni come direttore e country manager di upday, la piattaforma di notizie dell’editore tedesco Axel Springer.