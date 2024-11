A dicembre in pagamento le tredicesime, come calcolarle e quando arriveranno

La tredicesima è una mensilità retributiva aggiuntiva, rispetto allo stipendio, che viene erogata a tutti i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, e ai pensionati, nel mese di dicembre . Nata come elargizione volontaria da parte del datore di lavoro, dal 1937 è un diritto garantito da tutti i contratti di lavoro previsti in Italia. Nonostante rappresenti una mensilità aggiuntiva, la tredicesima è quasi sempre più bassa delle buste paga ricevute nel corso dell’anno.





Come si matura ?

La tredicesima viene calcolata sulla base dei mesi lavorati durante l’anno , anche nel corso di alcuni periodi di assenza retribuita dal lavoro, come nei giorni di ferie, malattia, infortunio, maternità e cassa integrazione. L’importo, invece, non viene maturato sul lavoro straordinario e nel caso in cui il lavoratore sia in aspettativa o percepisca un’indennità per le ferie non godute. Nei contratti part-time la prestazione matura in proporzione all’orario lavorativo. Ad esempio, con un part-time di 20 ore settimanali si matura il 50% di quanto previsto dal relativo contratto, con 30 ore settimanali il 75% e così via.





Come si calcola la tredicesima ?

Nonostante si tratti di una mensilità aggiuntiva, calcolata sulla base di quanto percepito durante l’anno in busta paga, l’importo della tredicesima non corrisponde allo stipendio mensile ricevuto dal lavoratore. Ciò è dovuto al fatto che viene tassata in maniera diversa rispetto allo stipendio. All’importo vengono sottratti i contributi previdenziali e fiscali e non vengono applicate le detrazioni per lavoro dipendente spettanti per l’anno precedente. In sintesi, per spiegare meglio, la tredicesima è più bassa dello stipendio perchè è più tassat a. Esiste, comunque, una formula standard per conoscere l’importo della tredicesima. Il calcolo è semplice: basta moltiplicare la retribuzione lorda mensile, inclusi eventuali scatti di anzianità, per il numero dei mesi lavorati e dividere il risultato per 12. Per i lavoratori "domestici" l’INPS ha messo a disposizione un servizio che permette di avere l'importo della tredicesima con il calcolatore che è online sul portale dell’Istituto.





Quando viene pagata ?