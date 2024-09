Gentiloni a Cernobbio: "Crescita modesta ma disoccupazione ai minimi storici"

Una crescita modesta, ma comunque un risultato positivo se si considera la stagnazione del 2023. Un velato ottimismo insomma quello rivelato dal commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni a margine dei lavori del Forum TEHA di Cernobbio, che si chiuderà nella giornata di domani. Gentiloni ha confermato le previsioni di crescita dell'1% a livello europeo per il 2024 e le aspettative di una crescita tra l'1,4/5% per il 2025: "Si tratta di una crescita modesta se paragonata a quella degli Stati Uniti ma notevole se pensiamo a cos'è stato il 2023, ovvero un anno di stagnazione". Dati positivi arrivano anche dal mercato del lavoro, con il tasso di disoccupazione che si attesta ai minimi storici (ovvero al 6%) e dall'inflazione che, nel mese di agosto, ha raggiunto il 2,2%. Le previsioni sono quelle di raggiungere il prossimo anno l'obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea, in modo da favorire "decisioni di politica monetaria che contribuiranno a una maggiore crescita dell'economia".





"IL PROSSIMO COMMISSARIO ECONOMICO SIA AMBIZIOSO"

Gentiloni ha anche affermato che sarebbe un errore immaginare il prossimo mandato della Commissione come un mandato di implementazione e ha voluto dare un consiglio al suo successore agli affari economici: "Il consiglio è quello di essere molto ambizioso". Nel mentre si attende di conoscere quale ruolo verrà ricoperto nella nuova Commissione da Raffaele Fitto, attualmente Ministro agli affari europei.