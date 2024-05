Milano, esonda il Lambro, strade allagate, tre persone messe in salvo

Allagamenti, esondazioni, interventi dei vigili del fuoco. A Milano e in buona parte della Lombardia è allerta arancione: massima attenzione sui fiumi del capoluogo lombardo. A Milano, dove da ieri sera la pioggia è costante, il Lambro è uscito in alcuni punti dagli argini, una esondazione controllata e monitorata. I vigili del fuoco hanno eseguito ottanta interventi nell'area Milanese, dove si sono verificati allagamenti e dove, per questo, alcune linee di bus e tram sono state deviate. Tre persone, una madre e due bimbi, sono stati messi in salvo. Il traffico è intenso in tutta la città.

Allagamenti in una scuola, a rischio attrezzature da migliaia di euro

Le forti piogge hanno provocato allagamenti anche all'Istituto Bertarelli Ferraris, dove l’acqua passa dagli infissi troppo vecchi ma gocciola anche dal soffitto in alcuni laboratori mettendo a rischio attrezzature da migliaia di euro, acquistate coi fondi Pnrr. Un problema già segnalato da tempo dalla scuola alle istituzioni.

Allerta gialla in altre cinque regioni

Fra le province più colpite da questa ondata di maltempo anche Varese e Lodi. Oltre alla situazione critica in Lombardia - dove l'allerta è arancione -, oggi è allerta gialla in cinque regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria, Veneto, e Piemonte.