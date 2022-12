Fedez in anteprima su Rtl 102.5 lancia il nuovo brano "crisi di stato"

I giudici di X Factor in diretta a The Flight, in radiovisione su RTL 102.5. Una puntata imperdibile, piena di colpi di scena. Uno fra tutti: lo spoiler di Fedez sulla nuova canzone, che s'intitola "Crisi di Stato". Il rapper la fa ascoltare al pubblico della prima radiovisione d'Italia ed incassa il giudizio positivo dei suoi colleghi giudici, Ambra e Dargen D'Amico.



"Una finale rivoluzionaria", dice Fedez in radiovisione a The Flight. "Siamo una delle migliori edizioni di sempre. Grande dose di responsabilità in un programma come X Factor", aggiunge Dargen D'Amico. "E' un'anteprima mondiale", dice Fedez. "Grazie, che regalo mi avete fatto. Voglio un giudizio dai mie colleghi". Parte Dargen: "Ritornello fortissimo, senza dubbio". Fa eco Ambra: "Si balla fortissimo". Fedez incassa il via libera dei suoi colleghi giudici di X Factor".





LA FINALE DI X FACTOR

Ma in studio si parla anche della finale di X Factor. "Confronti e scontri con le dinamiche della tv, ogni cosa che dici può essere detta contro di te", rivela Dargen. "Non ho mai fatto tv, solo Sanremo. Ma è tutto diverso. Qui giorno dopo giorno vedi le dinamiche che spesso vengono distorte o riprese. Sono sconvolto anche da alcuni titoli che ho letto". In studio, poi, arriva anche il giudizio di Ambra. "La mia esperienza da giudice? Malissimo. Cioè il ruolo di giudice non è andato d'accordo con me", puntualizza nel corso di The Flight. In studio manca Rkomi, impegnato con la prove di X Factor. Il cantante si collega al telefono con "The Flight". Scherza con Fedez e con Dargen D'Amico. "Possiamo ringraziare RTL 102.5 che ci ha ospitato? Viva la musica italiana", concludono i due giudici. Appuntamento a stasera per la finalissima di X Factor.