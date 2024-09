RTL 102.5 è la radio di X Factor 2024! La prima radiovisione d’Italia consolida una collaborazione che promette di amplificare il successo dello show e offrire un’esperienza ancora più coinvolgente agli ascoltatori e agli spettatori.

LA PARTNERSHIP CON RTL 102.5

La partnership tra X Factor e RTL 102.5 rappresenta una sinergia tra due realtà che hanno fatto della musica e dell’intrattenimento il loro punto di forza. RTL 102.5, con la sua presenza capillare e la capacità di parlare a un pubblico ampio e variegato, si posiziona come il megafono perfetto per raccontare le emozioni e le sfide dei concorrenti in gara. Attraverso aggiornamenti, interviste, contenuti dedicati e ospiti, la radio permetterà di vivere ogni momento dello show anche lontano dal televisore. Questa ormai consolidata collaborazione rappresenta anche un’importante opportunità per i concorrenti di X Factor, che grazie all'ampia visibilità offerta dalla radio possono raggiungere un pubblico ancora più vasto. RTL 102.5, con il suo approccio innovativo e la sua presenza su diverse piattaforme garantisce una copertura mediatica che abbraccia tutte le generazioni, rendendo X Factor un evento imperdibile per gli appassionati di musica. Grazie alla piattaforma RTL 102.5 Play gli ascoltatori potranno seguire ogni fase del programma: https://www.rtl.it/x-factor/2024/

LE FASI DEL PROGRAMMA

Le audizioni di X Factor si terranno il 12, 19 e 26 settembre, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Gli aspiranti concorrenti si esibiranno davanti ai giudici e al pubblico con brani inediti o cover, spaziando tra pop, urban, rock, musica d'autore, elettronica e performance più intime. Il loro obiettivo sarà ottenere tre sì, ma quest'anno potrebbe bastarne uno: ogni giudice ha a disposizione l'X Pass, un bonus che permette a un artista di accedere direttamente al Bootcamp. Le serate di Bootcamp, il 3 e 10 ottobre, vedranno i giudici selezionare 11 artisti per squadra, inclusi gli X Pass. Questa fase, nota per le temutissime scelte delle sedie, sarà ancora più impegnativa: i giudici avranno solo quattro sedie a disposizione, aumentando switch e dilemmi. Gli Home Visit, previsti per il 17 ottobre, rappresentano l'ultimo step prima dei Live Show quattro aspiranti concorrenti per ciascun giudice, che negli ultimi serratissimi momenti si giocheranno il tutto per tutto, esibendosi nuovamente per ottenere la chance di partecipare alle puntate in diretta nel terzetto che comporrà ciascuna squadra ufficiale. Ogni giudice sceglierà tre concorrenti per la sua squadra, che poi si esibiranno dal vivo a partire dal 24 ottobre al Teatro Repower di Milano. La finale, attesissima, si terrà a Napoli in Piazza del Plebiscito il 5 dicembre, concludendo l'edizione. Per la prima volta nella storia internazionale del format si svolgerà in esterna, nella meravigliosa Piazza del Plebiscito a Napoli. Un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli, ricco di ospiti e spettacolo, in uno dei luoghi architettonici e artistici più amati e visitati del Paese.

GLI OSPITI

Oltre a coprire le fasi salienti del programma, RTL 102.5 offre anche uno sguardo dietro le quinte, con approfondimenti su giudici, concorrenti e ospiti musicali. Gli ascoltatori possono seguire in tempo reale l'evoluzione delle performance, discutere delle scelte dei giudici e tifare per i loro preferiti, creando una vera e propria community di fan che si estende ben oltre lo schermo. Quest'anno, il tavolo dei giudici si rinnova completamente: Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi fanno il loro debutto nello show, portando freschezza e nuove prospettive. A fianco di loro, torna Manuel Agnelli, che veste nuovamente i panni di giudice con l’esperienza di cinque edizioni alle spalle, sempre da protagonista e alla costante ricerca della vittoria. A rendere ancora più speciale questa edizione ci sarà Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, che entra nella famiglia di X Factor con un ruolo inedito, guidando lo show come conduttrice. Ogni giovedì, durante il programma The Flight insieme a Matteo Campese e La Zac, i giudici si alterneranno per raccontare la puntata della serata, anticipando emozioni e svelando retroscena esclusivi. Il pubblico potrà così immergersi ancor di più nell'atmosfera del talent show, scoprendo le strategie dei giudici, le dinamiche tra i concorrenti e seguendo i talenti mentre si avvicinano alle fasi più decisive.