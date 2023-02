Yoko Ono festeggia i suoi 90 anni. Un'artista innovativa che ha dedicato la vita alla pace e ai diritti

Nata a Tokyo il 18 febbraio 1933, oggi Yoko Ono compie 90 anni. Quella di Yoko è stata ed è una vita intensa e straordinaria, caratteristiche importanti che le hanno permesso di non restare vincolata alla nomea di "moglie di...". È stata tra i primi artisti ad esplorare l'arte concettuale, attraverso film sperimentali e performance. Un personaggio non apprezzato immediatamente dal grande pubblico eppure rivalutata dagli studiosi in un secondo momento.

Una ventina di album da solista, sette con Lennon (tra i più noti, Wedding Album, Live Peace in Toronto 1969 e Double Fantasy), mostre in tutto il mondo, le ultime alla Serpentine di Londra, alla Vancouver Art Gallery e alla Kunsthaus di Zurigo, un sito web e oltre 4 milioni e mezzo followers su Twitter: Yoko continua ogni giorno a far sentire la sua voce. Tante celebrità le hanno mandato auguri in vista del novantesimo compleanno, a partire dall'altro Beatle, Ringo Star, la rockstar Elton John col marito David Furnish, Julian Lennon, figlio di John e della prima moglie Cynthia, la star degli Oasis, Liam Gallagher, e la fotografa Annie Leibovitz.

Yoko Ono è stata amata e odiata al tempo stesso dai fan dei Beatles, in molti infatti attribuirono alla sua relazione con John Lennon la responsabilità dello scioglimento della band. L'artista è stata sposata a Lennon dal 1969 fino all'assassinio l'8 dicembre 1980 sotto l'appartamento del Dakota a New York dove lei continua ad abitare.



LE ORIGINI

Il padre era membro di una delle più importanti famiglie di banchieri giapponesi e la madre una pianista classica. Famiglia che ha poi vissuto tempi duri nel corso della seconda guerra mondiale, dove arrivò a patire la fame. Anche da qui la voglia di dedicare la propria vita contro la guerra e a favore dei diritti civili.

I FESTEGGIAMENTI E L'ALBERO DEI DESIDERI