101° Arena di Verona Opera Festival: Viva Vivaldi. The Four Seasons Immersive Concert

In occasione dei 300 anni dalla pubblicazione de Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi, ieri sera all'Arena di Verona per la prima volta in assoluto è andato in scena il rivoluzionario spettacolo Viva Vivaldi. The Four Seasons Immersive Concert. Ideato da Marco Balich (Balich Wonder Studio) e coprodotto da Fondazione Arena di Verona, la grande musica classica è stata accompagnata da uno show visionario e multisensoriale che segna un approccio completamente nuovo alla tradizione. Un flusso straordinario di immagini tridimensionali di altissima tecnologia che celebra la meraviglia della natura attraverso la partitura de Le quattro stagioni. In scena la magica alchimia fra l'orchestra di 29 elementi, rigorosamente fedele alla partitura originale di Vivaldi, e il linguaggio contemporaneo della tecnologia immersiva applicata ai codici della musica classica. Protagonista dello show il giovane Giovanni Andrea Zanon, violinista e stella del panorama musicale, vincitore dei più prestigiosi concorsi internazionali, assieme ai professori d'Orchestra dell'Arena di Verona.