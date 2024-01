14enne ucciso dopo una lite in un bar. E’ caccia ai killer

Gli investigatori hanno alcuni punti fermi: la lite all'interno del bar, la presenza al parcheggio della fermata della metro C Pantano della vittima e di alcuni suoi familiari e il sopraggiungere di una vettura da cui sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco che hanno ucciso il 14enne Alexandru Ivan. Ma se sono note alcune delle persone coinvolte nella lite altra cosa è dire che si conosce l’identità della persona che ha sparato, sottolineano i carabinieri di Frascati. Neanche l’esame delle telecamere, al momento, ha permesso passi avanti, il movente e le dichiarazioni del patrigno della vittima sono tutte da verificare. L’uomo, 28 anni, ha raccontato che gli spari sono partiti da una Ford bianca e che il ragazzo gli è morto tra le braccia. Da questa mattina, nel parcheggio della metropolitana c'è un via vai silenzioso degli amici che si abbracciano in lacrime e lasciano biglietti, candele e fiori.

IL PADRE, ERA TRANQUILLO, AMAVA LA BOXE

"Aveva la passione per la box. Lo sentivo quasi tutti i giorni". A dirlo Eduard Ivan, il papà di Alexandru, il 14enne ucciso nel parcheggio della metro Pantano. "Era un bravo ragazzo. A dicembre è venuto con me in vacanza in Romania, sembrava tranquillo - ricorda - Da sei anni vivo a Firenze. Ho saputo che avevano sparato a Alexandru da mia madre. Lo ha letto sui siti. Io ero a lavoro e mi ha chiamato. Sono arrivato ieri a Roma e ora andrò dai carabinieri, poi parlerò con la mia ex per decidere con nostro figlio. Lo avevo sentito l'ultima volta due giorni fa, mi ha detto solo che era stanco. Era un ragazzo tranquillo. Non so cosa possa essere successo". I responsabili devono pagare, le parole dell'uomo.