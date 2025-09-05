82. Mostra del Cinema di Venezia: Ildikó Enyedi, Luna Wedler e Enzo Brumm presentano “Silent Friend” a RTL 102.5

Ildikó Enyedi, regista e sceneggiatrice ungherese, Luna Wedler, attrice svizzera, e Enzo Brumm, attore tedesco, sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Luca Viscardi, nel nostro studio a Palazzo del Casinò, a Venezia, in occasione della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Enyedi, Wedler e Brumm hanno presentato “Silent Friends”, una pellicola in lingua tedesca e inglese della durata di 145 minuti, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025.





Sinossi e cast

Nel cuore di un giardino botanico in una città universitaria medievale in Germania si erge un maestoso ginkgo biloba. Questo testimone silenzioso ha osservato per oltre un secolo i tranquilli ritmi di trasformazione attraverso tre vite umane. 2020, un neuroscienziato di Hong Kong, esplorando la mente dei neonati, inizia un esperimento inaspettato con il vecchio albero. 1972, una giovane studentessa subisce un profondo cambiamento grazie al semplice atto di osservare e connettersi con un geranio. 1908, la prima donna ammessa all’università scopre, attraverso la lente della fotografia, i sacri schemi dell’universo nascosti nella più umile delle piante. Seguiamo i loro goffi e impacciati tentativi di stabilire dei legami – ognuno profondamente radicato nel proprio presente – mentre vengono trasformati dal potere silenzioso, persistente e misterioso della natura. L’antico ginkgo biloba ci avvicina al senso dell’essere umani: al nostro desiderio di sentirci a casa. Il cast è composto da Tony Leung Chiu-wai, Luna Wedler, Enzo Brumm, Sylvester Groth, Martin Wuttke, Johannes Hegemann, Rainer Bock e Léa Seydoux.





Le parole di Ildikó Enyedi

Nel corso di “Miseria e Nobiltà”, Ildikó Enyedi, direttamente da Venezia, ha raccontato, in diretta su RTL 102.5, la trama del suo film “Silent Friend”: «Innanzitutto, il tema è la relazione con le piante, che spesso noi non vediamo perché sono silenziose. Noi siamo abituati a una comunicazione verbale che le piante non hanno con noi, eppure sono sempre lì. È per questo che sono degli amici silenziosi. Nel film, ne vengono rappresentate due tipologie: in un caso Ginkgo Biloba che è presente per moltissimi anni e per un lunghissimo periodo ma non parla mai, anche se è una presenza importante per i protagonisti. E poi c’è uno scienziato, protagonista del film, che rimane bloccato in un campus universitario in un momento particolare, quello del lockdown, e comincia ad avere un racconto con il mondo delle piante».





Le parole di Luna Wedler

«Il mio personaggio è molto particolare, perché devo combattere contro un mondo fortemente maschile e in una situazione difficile. Nella vita reale, ogni donna ha un’esperienza del genere nella propria vita. Io sono fortunata, perché avere 25 anni nel 2025 vuol dire che posso vivere una libertà per cui devo dire grazie a tutte le donne che hanno combattuto e sfidato invece un mondo diverso nel passato» spiega Luna Wedler ai microfoni di RTL 102.5, parlando del suo ruolo in “Silent Friend”.





Le parole di Enzo Brumm

«Il mio personaggio ad un certo punto deve prendersi cura di un geranio. Prima di questo film, non avevo un bellissimo rapporto con le piante. Ne avevo una che è rimasta in vita a fatica, ma se dovessi comprarne una ora, probabilmente la tratterei in modo diverso» svela Enzo Brumm, uno dei protagonisti di “Silent Friend”.



