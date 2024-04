A 114 anni, morto l'uomo più anziano al mondo: viveva in Venezuela, aveva 41 nipoti e 31 pronipoti Photo Credit: agenziafotogramma.it

ll venezuelano Juan Vicente Perez Mora, certificato nel 2022 dal Guinness World Records come l'uomo più anziano del mondo, è morto ieri sera all'età di 114 anni: lo ha annunciato il presidente Nicolas Maduro.

L'uomo più anziano

Padre di 11 figli, con 41 nipoti e 30 pronipoti al momento della sua scomparsa, Pérez Mora è nato il 27 maggio 1909 a El Cobre, un vivace centro nel municipio di José María Vargas, nello Stato venezuelano di Tachira. Conosciuto come ''Tio Vicente'' o ''Don Vicente'', ha trascorso gran parte della sua vita come contadino, principalmente impegnato nella coltivazione di canna da zucchero e caffè. Ha svolto anche il ruolo di sceriffo e risolutore di controversie riguardanti la terra e le questioni familiari. Per anni considerato un faro di longevità nel Venezuela e al di là dei suoi confini, Juan Vicente Perez Mora è stato una leggenda vivente. Dal 2020 l'uomo più anziano della nazione sudamericana e, dal maggio 2022, il maschio più longevo del pianeta secondo il Guinness World Records.