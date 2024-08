A Bottanuco l’ultimo saluto a Sharon Verzeni mentre continua la caccia al killer

A Bottanuco si sono volti i funerali di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate nella notte tra lunedì 29 luglio e martedì 30 a Terno d'Isola, nella bergamasca. Il Comune ha indetto una giornata di lutto. "Un angelo è volato in cielo. La tua gioia e il tuo dolce sorriso saranno sempre nel nostro cuore. Sicuri che ci rivedremo". Queste le parole riportate sul manifesto funebre esposto fuori dalla chiesa di San Vittore. "Preghiamo anche per la conversione di chi ha prestato la mano al male, perché questi drammi non accadano più, così che la conversione possa diventare anche redenzione, così che nessuno viva più in esperienza come questa, come i suoi familiari che restano con questo dolore". Così il parroco di Bottanuco, don Corrado Capitanio, durante l'omelia. "Vogliamo pregare anche per coloro che in questi giorni stanno lavorando per la ricerca della verità, ce lo stiamo augurando tutti, perché lo spirito santo illumini e guidi il loro operato" ha continuato il sacerdote. "Padre nelle tue mani consegno il mio spirito e noi siamo qui a dare nelle mani del Padre Sharon" ha poi concluso don Capitanio.





Parla il padre del compagno della vittma

"Erano già sposati in comune. Era da tanto che chiedevo un erede, credo ci stessero pensando". Così Mario Ruocco, il padre di Sergio Ruocco, il compagno di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata a Terni d'Isola nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio, Mario Ruocco, al termine delle esequie. Mio figlio è stato interrogato e lo sarà ancora, ha spiegato l’uomo. "La notte del delitto stava dormendo, i carabinieri sono entrati in casa e lo hanno buttato giù dal letto", ha sottolineato Mario Ruocco.