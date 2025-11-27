Achille Lauro a RTL 102.5: “Questa sera ci sarà l’orchestra, sarà una semifinale bellissima con ospite Irama”

Achille Lauro è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare la semifinale della diciannovesima edizione di X Factor, in onda questa sera su Sky e in streaming su NOW a partire dalle 21.15. Per i concorrenti rimasti, per la conduttrice Giorgia e per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, una nuova e impegnativa serata che prevede due manche di cover che porteranno all’eliminazione di due concorrenti, definendo così il quartetto dei finalisti di questa edizione. Ai microfoni di RTL 102.5, Achille Lauro ha raccontato: «A questo punto, arrivati alla semifinale, abbiamo fatto una buona scrematura dei concorrenti. Questa sera alla semifinale ne usciranno altri due e rimarranno in quattro. Come ospite ci sarà Irama che è un nostro caro amico e ci sarà l’orchestra: sarà una serata bellissima anche perché il cerchio si stringe e sono rimasti dei ragazzi molto bravi. In generale quest’anno tutti i concorrenti hanno un proprio percorso, messo a fuoco. Devo dire che nella carriera, secondo me, vince chi resiste. Resistere è anche superare questi momenti, i “no” e le porte in faccia, quindi per questi ragazzi è anche un insegnamento. Per diventare giganti bisogna saper fallire. Quest’anno io ho puntato tanto sugli autori e volevo prendere in squadra coloro che effettivamente potessero esistere anche oltre X Factor. Ho preso delle persone brave a cantare, ma soprattutto che scrivessero delle grandi canzoni. erocaddeo l’ha dimostrato e purtroppo è l’unico arrivato fino a qui e credo che, in generale, scrivere le proprie canzoni sia un grande plus».





COSA SUCCEDERÀ NELLA SEMIFINALE?

Sul palco dell’X Factor Arena tornerà per questo sesto e penultimo Live Show l’amatissima manche in cui i concorrenti dovranno esibirsi accompagnati da una grande orchestra dal vivo, per dare nuova profondità e una veste completamente diversa ai brani scelti. Al termine di questa prima manche ci sarà subito un verdetto, ma in positivo: con l’inedito meccanismo Škoda Green Light, che permette di avere 3 voti in più al televoto per sostenere il proprio concorrente preferito, il più votato guadagnerà immediatamente il pass per la finalissima. A seguire, chi sarà ancora in gara affronterà una seconda manche “classica” che porterà però alla doppia, dolorosissima, eliminazione: il meno votato nell’intera serata sarà subito eliminato, mentre penultimo e terzultimo andranno al ballottaggio davanti ai giudici. All’X Factor Arena questa sera arriverà Irama, tra i protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea. Artista da record ha appena pubblicato il suo nuovo album, “Antologia della vita e della morte” e l’11 giugno 2026 terrà il suo primo, attesissimo concerto allo Stadio San Siro.



