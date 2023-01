Ad Alatri, Thomas è in coma irreversibile a 18 anni: gli hanno sparato due persone in scooter, mentre era in piazza

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e il movente della tragica sparatoria di cui è rimasto vittima Thomas Bricca, che stamattina è stato dichiarato clinicamente morto, anche se persiste una minima attività cerebrale. Il giovane è ricoverato in coma irreversibile nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo di Roma dove è arrivato in elicottero intorno alle 21.30 di ieri

La pista del regolamento di conti tra bande giovanili

Secondo gli investigatori è "plausibile" che, dietro l'agguato in pieno centro ad Alatri, vi sia un regolamento di conti dopo alcune risse avvenute nei giorni scorsi nella cittadina del frusinate . Questa dunque l'ipotesi investigativa sull'agguato al 18enne Thomas Bricca, raggiunto da uno o più colpi di pistola esplosi da due persone in scooter. Secondo quanto si apprende sono al vaglio le immagini delle telecamere della zona per identificare i presunti autori e si stanno ascoltando i testimoni che ieri sera hanno assistito all'agguato



Thomas, bravo ragazzo, colpito per sbaglio

"Sicuramente hanno sbagliato persona", la tesi che Thomas possa essere stato colpito per sbaglio è stata ribadita da chi l'ha visto crescere, e che ha descritto un ragazzo sempre educato che non ha mai dato problemi. "Secondo me lo sparo era un avvertimento dopo le risse dei giorni scorsi. Lui è stato colpito per caso da distanza considerevole". Sono le parole di Claudio, il proprietario del bar-pizzeria, che si trova a pochi metri dal luogo dell'agguato. Anche gli amici sui social hanno raccontato un giovane che avrebbe avuto sempre un atteggiamento pacifico anche in contesti poco tranquilli: "Thomas era il classico bravo ragazzo, forse il colpo non era destinato a lui. Chi ha sparato avrebbe sbagliato bersaglio e di mezzo c'è andato Thomas". Questa la testimonianza di alcuni amici di Thomas Bricca, colpito ieri in un agguato ad Alatri, riportate dai social. "La faccia pulita e amico di tutti con la passione per la Roma -scrivono gli amici- Thomas faceva gruppo, era seguito, un leader per organizzare iniziative di ogni genere per stare insieme e passare il tempo. La faccia pulita, mai un problema con la giustizia, amico di tutti e con il sorriso stampato sulle labbra. Anche nei momenti più difficili".

Il dolore del padre di Thomas

"Mi avete spezzato il cuore, bastardi tossici di m... Dio perdona, io no. Bastardi". Lo ha scritto sul proprio profilo Facebook il papà di Thomas Bricca. Sempre sul proprio social, l'uomo si è anche indirizzato direttamente al figlio: "Thomas amore di papà resisti".