Milano, incidente tra un'auto e un monopattino. Morto un ventenne

Grave incidente stradale nella notte a Milano, in zona Arco della Pace. Un ventenne, Marco Cutrona, residente a Cinisello Balsamo, è stato urtato da un'auto mentre viaggiava a bordo del suo monopattino elettrico. Inutile la corsa all'Ospedale Niguarda, dove il giovane è morto poco dopo l'arrivo, in urgenza.





LA DINAMICA DELL'INCIDENTE

Le indagini su quanto accaduto, affidate agli agenti della Polizia locale, sono in corso. Secondo quanto ricostruito fin qui erano circa le 3.30 quando il giovane si trovava su Corso Sempione. Ma al semaforo, che era lampeggiante, sarebbe stato urtato da un’auto arrivata a velocità sostenuta da via Canova, in direzione Elvezia. Un impatto forte, che ha sbalzato il ragazzo per diversi metri, facendolo finire contro il cordolo dello spartitraffico. A terra è stato trovato un casco, da accertare se appartenesse alla vittima e se lo avesse indossato e allacciato.





CONDUCENTE UBRIACO

Sarebbe stato ubriaco invece il conducente dell'auto. Si tratta di un 51enne italiano, ora indagato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Nel suo sangue infatti i primi rilievi hanno riscontrato una quantità d’alcol di tre volte superiore rispetto al limite consentito, pari a 1,24 g/l. Negativo invece il test antidroga.





DODICESIMA VITTIMA DEL 2025

Si tratta del dodicesimo incidente mortale in monopattino dall’inizio del 2025. Lo rileva l'Osservatorio dell'Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale.