Addio a Claudia Cardinale. Una delle ultime vere icone del cinema

Indimenticabile Angelica ne “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, cosi come nei panni dell’ex prostituta piena di coraggio per Sergio Leone in “C’era una volta il west”. Claudia Cardinale, scomparsa ieri all’età di 87 anni, ha attraversato la storia del cinema italiano, contesa musa dei grandi da Visconti appunto a Fellini, da Comencini a Leone. Al fianco di altrettanti grandi: Delon, Mastroianni e Sordi. Attrice in più di 150 film, con la Cardinale se ne è andata una delle ultime dive del secondo novecento. Lunga anche la lista dei premi: dal Leone d'oro alla carriera al Festival di Venezia nel 1993 ai cinque David di Donatello, cinque Nastri d'argento, tre Globi d'oro, un premio Barocco e una Grolla d'oro. Scompare una delle più grandi attrici italiane di tutti i tempi, è l'omaggio del ministro della Cultura, Alessandro Giuli. L’omologa francese Rachida Dati ha scritto che il suo sguardo, la sua voce, e la sua aura abiteranno per sempre nella storia del cinema.