Addio a O.J. Simpson, l'ex star travolta dallo scandalo. Dal football alle accuse di omicidio nel 'processo del secolo'

L'ex giocatore di football O.J. Simpson, protagonista di un clamoroso processo che divise l'America in colpevolisti e innocentisti e lo rese il simbolo del femminicidio e di discriminazioni razziali, è morto a 76 anni dopo una battaglia contro il cancro. The Juice, com'era conosciuto negli anni d'oro quando indossava la maglia dei San Francisco 49ers, fu scagionato nel 1995 per mancanza di prove dall'accusa di aver ucciso l'anno prima l'ex moglie Nicole Brown e lo spasimante di lei, Ronald Goldman. Durato mesi, il 'processo del secolo' fu il primo dell'era Cnn e tenne milioni di spettatori incollati alla rete all news a partire dalla drammatica fuga al rallentatore dell'accusato - l'amico d'infanzia Al Cowlings al volante della Ford Bronco e lui dietro con una pistola puntata alla testa e le foto dei figli in mano - seguito da un interminabile corteo di auto della polizia e dagli elicotteri delle tv: uno spettacolo che segnò l'inizio del circo mediatico. Gli omicidi erano stati per O.J. l'inizio della fine. Nato in uno slum di San Francisco e afflitto da piccolo da rachitismo, Orenthal James Simpson aveva imparato a correre velocissimo con le gang dei teenager del suo quartiere e già al college era diventato una star del football a stelle e strisce.

STAR DEL FOOTBALL, DIVO DEL CINEMA E COMMENTATORE IN TV

Attore in ruoli da afroamericano in oltre 20 film di Hollywood tra cui 'Una Pallottola Spuntata', 'L'Inferno di Cristallo' e 'Cassandra Crossing', grazie ai suoi modi di fare gioviali Simpson aveva costruito una fortuna parallela allo sport con le sponsorizzazioni (celebri gli spot per la Hertz) e poi come commentatore sportivo in tv. La favola dell'afroamericano di successo, coronata nel matrimonio con la bionda, bianca e giovanissima cameriera Nicole per cui aveva lasciato la prima moglie, era però andata in frantumi con il brutale delitto nel quartiere posh di Brentwood a Los Angeles.