Terrore offline: guasti informatici in tutto il mondo mandano in tilt aziende, aeroporti e uffici Photo Credit: fotogramma.it

Se state leggendo questo articolo vuol dire che, con ogni probabilità, vi siete salvati: avete ancora una connessione Internet funzionante. Se il terrore di rimanere lontani dal web si chiama “nomofobia”, la mattinata di oggi è stata l’inferno per chi soffre di questa paura: guasti informatici su larga scala segnalati in tutto il mondo stanno mandando in tilt le infrastrutture digitali di aziende, aeroporti, ospedali, banche, società di telecomunicazioni, uffici pubblici. Per il momento non ci sarebbero informazioni che suggeriscano che si tratti di un attacco hacker. Se in un primo momento si è puntato il dito contro il sistema operativo Windows di Microsoft, fonti informate fanno riferimento a un errore di aggiornamento di un software.





I disagi

In piena estate, quando la maggior parte delle persone sceglie di volare, i problemi informatici stanno mettendo in ginocchio gli aeroporti di tutto il mondo, causando ritardi e, in alcuni casi, impedendo completamente le partenze.

Le compagnie aeree statunitensi hanno imposto uno stop globale per tutti i voli da loro operati: sono coinvolte in particolare United, Delta e American Airlines che avrebbero bloccato tutti i decolli in programma. Il più grande operatore ferroviario del Regno Unito parla di generici “problemi informatici diffusi" e avverte di cancellazioni. Anche la Borsa di Londra è stata colpita da disagi tecnici che hanno interessato la piattaforma di diffusione delle informazioni al mercato, tanto da rinviare l’apertura. All’aeroporto di Berlino si segnalano cancellazioni e ritardi. Idem in Spagna, dove Aena (l'ente di gestione aeroportuale del Paese) ha informato di importanti slittamenti sugli orari dei decolli. Attualmente i maggiori problemi si registrerebbero in Australia con voli bloccati, supermercati nel caos e dalle reti di trasmissione a singhiozzo.