Addio Ornella Vanoni, "non sto bene" aveva raccontato. Prosegue il fiume di omaggi

Addio Ornella Vanoni, "non sto bene" aveva raccontato. Prosegue il fiume di omaggi

Addio Ornella Vanoni, "non sto bene" aveva raccontato. Prosegue il fiume di omaggi Photo Credit: Archivio Ansa

Redazione Web

22 novembre 2025, ore 09:34

L'artista è morta ieri a 91 anni, nella sua casa di Milano. Il Ministro Giuli ricorda la sua capacità interpretativa senza uguali. Affettuosi i ricordi dei colleghi

“È uno dei quei giorni che ti prende la malinconia” cantava Ornella Vanoni all’inizio degli anni Settanta, una frase tra le tante entrate nella storia della musica attraverso la sua voce. Quello che hanno pensato in tanti, apprendendo la notizia della sua scomparsa, ieri, a 91 anni. L’ultima apparizione solo venti giorni fa. “Tu mi trovi in forma ma fingo, sono stata male” aveva raccontato a Fabio Fazio. Un malessere che aveva confidato anche a Maurizio Porro, che oggi lo racconta sul Corriere della Sera. "Non sto bene, ho un dolore a una vertebra, non so mi sento strana, ma andrò in una clinica di Pavia dove sono bravissimi, li conosco, mi metteranno a posto. Ora devo stare ferma, ho un dolore, sai come un coltello che ti trapassa la schiena" aveva spiegato, nel corso di una telefonata. 


L'IRONIA 

Sempre ironica, pungente, moderna. Lo scorso giugno aveva ricevuto alla statale di Milano la laurea honoris causa in Musica, Culture, Media, Performance. “Sono anni che aspetto l’ego, ormai è tardi” aveva detto. "Io non ho mai studiato, i miei sarebbero impazziti di gioia". Un anno fa, in occasione del suo novantesimo compleanno, aveva chiesto che le venisse intitolata un'aiuola. "Il teatro Lirico l'hanno dedicato a Gaber, le due sedi del Piccolo a Strehler e a Grassi, la Palazzina Liberty a Fo e a Rame, lo Studio alla Melato. Per me non è rimasto niente. Per questo rivolgo un appello al sindaco Sala: mi dedichi un'aiuola in centro". 


L'OMAGGIO 

Da ieri sera è ininterrotto il fiume di ricordi. "L'Italia perde una delle sue artiste più originali e raffinate" ha dichiarato il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha parlato di una capacità interpretativa senza eguali. "Addio regina" ha scritto Enrico Mentana, "Non sono in grado di dire niente. Sono senza parole" ha aggiunto Fabio Fazio sui social. “Era la mia preferita” ha dichiarato Laura Pausini. “Ci mancherai tanto”, è il pensiero di Eros Ramazzotti. “Ciao mitica Ornella, grazie per la tua ironia costante” ha aggiunto ancora Vasco. “Cerco le parole e mi sembrano tutte banali, lei ha sempre odiato la banalità” ha commentato Fiorella Mannoia. Ricorda una grande artista ed una grande amica, invece, Patty Pravo. "Ti vorrò per sempre bene, mi mancherai" ha scritto, firmandosi Nicopat


Argomenti

Ornella Vanoni
ricordi

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

    E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

  • Allontanati i bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, portati in una struttura protetta

    Allontanati i bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, portati in una struttura protetta

  • Arriva il freddo sull'Italia. Neve anche a bassa quota al Nord, bus scivola verso una scarpata nella Bergamasca

    Arriva il freddo sull'Italia. Neve anche a bassa quota al Nord, bus scivola verso una scarpata nella Bergamasca

  • RTL 102.5 ancora al vertice negli ascolti Audiradio con 6,9 milioni di persone nel giorno medio

    RTL 102.5 ancora al vertice negli ascolti Audiradio con 6,9 milioni di persone nel giorno medio

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Ginnastica” di Amelie, “L’Aurora” di Eros Ramazzotti e Alicia Keys, “Bianca” di Noemi e gli inediti di X Factor 2025

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Ginnastica” di Amelie, “L’Aurora” di Eros Ramazzotti e Alicia Keys, “Bianca” di Noemi e gli inediti di X Factor 2025

  • X Factor 2025. Notte di inediti, primo traguardo fondamentale per i talenti

    X Factor 2025. Notte di inediti, primo traguardo fondamentale per i talenti

  • Report: scossone al Garante per la Privacy, si è dimesso il segretario generale, Angelo Fanizza

    Report: scossone al Garante per la Privacy, si è dimesso il segretario generale, Angelo Fanizza

  • Australia pioniera nel blocco social agli adolescenti: cancellati gli account dei giovani sotto ai 16 anni

    Australia pioniera nel blocco social agli adolescenti: cancellati gli account dei giovani sotto ai 16 anni

  • I licenziamenti alla Pam sono più di dieci,i test del carrello sono stati effettuati anche a Roma

    I licenziamenti alla Pam sono più di dieci,i test del carrello sono stati effettuati anche a Roma

  • Cesare Cremonini a RTL 102.5: “Il mio pubblico è stato straordinario nei live, così è diventato il protagonista dell’album. Era giusto testimoniare questo tour e non vedo l’ora del prossimo”

    Cesare Cremonini a RTL 102.5: “Il mio pubblico è stato straordinario nei live, così è diventato il protagonista dell’album. Era giusto testimoniare questo tour e non vedo l’ora del prossimo”

E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

Ornella Vanoni è stata stroncata da un malore nella sua casa di Milano, è stata una delle più grandi interpreti italiane e tra quelle dalla carriera più longeva

Addio al maestro Beppe Vessicchio: è morto a Roma il direttore d'orchestra più celebre del Festival di Sanremo

Addio al maestro Beppe Vessicchio: è morto a Roma il direttore d'orchestra più celebre del Festival di Sanremo

Aveva 69 anni, è morto all'ospedale San Camillo Forlanini di Roma. Era ricoverato per una polmonite interstiziale, precipitata rapidamente

RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week 2025

RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week 2025

Dal 17 al 23 novembre 2025, una settimana imperdibile dedicata alla musica e ai suoi protagonisti. Le radio del Gruppo RTL 102.5 racconteranno la manifestazione con collegamenti quotidiani dalle principali location