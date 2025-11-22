Addio Ornella Vanoni, "non sto bene" aveva raccontato. Prosegue il fiume di omaggi
22 novembre 2025, ore 09:34
L'artista è morta ieri a 91 anni, nella sua casa di Milano. Il Ministro Giuli ricorda la sua capacità interpretativa senza uguali. Affettuosi i ricordi dei colleghi
“È uno dei quei giorni che ti prende la malinconia” cantava Ornella Vanoni all’inizio degli anni Settanta, una frase tra le tante entrate nella storia della musica attraverso la sua voce. Quello che hanno pensato in tanti, apprendendo la notizia della sua scomparsa, ieri, a 91 anni. L’ultima apparizione solo venti giorni fa. “Tu mi trovi in forma ma fingo, sono stata male” aveva raccontato a Fabio Fazio. Un malessere che aveva confidato anche a Maurizio Porro, che oggi lo racconta sul Corriere della Sera. "Non sto bene, ho un dolore a una vertebra, non so mi sento strana, ma andrò in una clinica di Pavia dove sono bravissimi, li conosco, mi metteranno a posto. Ora devo stare ferma, ho un dolore, sai come un coltello che ti trapassa la schiena" aveva spiegato, nel corso di una telefonata.
L'IRONIASempre ironica, pungente, moderna. Lo scorso giugno aveva ricevuto alla statale di Milano la laurea honoris causa in Musica, Culture, Media, Performance. “Sono anni che aspetto l’ego, ormai è tardi” aveva detto. "Io non ho mai studiato, i miei sarebbero impazziti di gioia". Un anno fa, in occasione del suo novantesimo compleanno, aveva chiesto che le venisse intitolata un'aiuola. "Il teatro Lirico l'hanno dedicato a Gaber, le due sedi del Piccolo a Strehler e a Grassi, la Palazzina Liberty a Fo e a Rame, lo Studio alla Melato. Per me non è rimasto niente. Per questo rivolgo un appello al sindaco Sala: mi dedichi un'aiuola in centro".
L'OMAGGIODa ieri sera è ininterrotto il fiume di ricordi. "L'Italia perde una delle sue artiste più originali e raffinate" ha dichiarato il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha parlato di una capacità interpretativa senza eguali. "Addio regina" ha scritto Enrico Mentana, "Non sono in grado di dire niente. Sono senza parole" ha aggiunto Fabio Fazio sui social. “Era la mia preferita” ha dichiarato Laura Pausini. “Ci mancherai tanto”, è il pensiero di Eros Ramazzotti. “Ciao mitica Ornella, grazie per la tua ironia costante” ha aggiunto ancora Vasco. “Cerco le parole e mi sembrano tutte banali, lei ha sempre odiato la banalità” ha commentato Fiorella Mannoia. Ricorda una grande artista ed una grande amica, invece, Patty Pravo. "Ti vorrò per sempre bene, mi mancherai" ha scritto, firmandosi Nicopat.
