Adele, il nuovo singolo Easy on me uscirà il 15 ottobre. Mistero invece sulla data di uscita dell'album

Giro di piano e qualche secondo di musica mentre scorrono delle immagini in bianco e nero. Così Adele ha presentato sui social Easy on me, il nuovo singolo in uscita il 15 ottobre. Sono bastati pochi fotogrammi per far capire ai fan che è arrivato il momento di tirar fuori i fazzoletti e prepararsi a quella che si annuncia come una ballad struggente. La data di uscita dell’album, invece, non è ancora stata resa nota: secondo alcune indiscrezioni, però, potrebbe uscire per metà novembre (secondo alcuni, il giorno esatto potrebbe essere il 19). L’unica certezza che si ha, al momento, è il titolo: 30. Adele, infatti, tende a dare come nome dell’album l’età che ha nel momento in cui inizia a scriverli. Non a caso, i suoi lavori precedenti sono 19, 21 e 25.

“30” È IL TITOLO DEL NUOVO ALBUM

Il suo ritorno musicale, dopo sei anni di silenzio discografico, è stato accompagnato da una campagna pubblicitaria globale, seppur criptica. Vari monumenti in giro per il mondo, infatti, sono stati ricoperti da una proiezione: un enorme numero 30, di colore dorato, su uno sfondo azzurro. Il curioso “manifesto” è apparso sul Colosseo a Roma, sull’Empire State Building di New York, sulla facciata del Louvre a Parigi e a Camden Street a Dublino. Il tutto era però stato preceduto da un tweet, prontamente rimosso, di uno speaker radiofonico britannico, che citava: “Il nuovo di Adele. Questa settimana”. Inoltre, la cantante ha stuzzicato ulteriormente la curiosità dei fan “annunciando” l’inizio della nuova era cambiando la sua immagine di profilo su tutti i social. A una settimana dall'uscita del disco, in un'intervista per Vogue Uk, Adele ha spoilerato qualcosa di più in merito al contenuto: "Questo album è tante cose insieme: un’autodistruzione, un'auto-riflessione e una sorta di auto-redenzione. Ma sono pronta. Voglio davvero che le persone ascoltino la mia versione della storia questa volta". E ancora: "Mio figlio aveva moltissime domande. Domande molto buone, domande davvero innocenti, a cui non avevo risposte. Come 'perché non potete più vivere insieme?’. Volevo spiegargli, attraverso quest’album, chi sono e perché ho scelto volontariamente di smantellare tutta la sua vita alla ricerca della mia stessa felicità. Ed è una vera ferita per me e non so se riuscirò mai a guarire". Indiscrezioni davano come certo che l'album avrebbe trattato il divorzio della cantante dall'ex marito, Simon Konecki, annunciato ormai due anni fa. Adele però è andata oltre: il disco sarà prima di tutto un tentativo di rispondere alle tante domande di suo figlio.