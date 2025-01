Adr presenta Solar Farm, il più grande impianto fotovoltaico aeroportuale in Europa

Sempre più green, efficiente e centrale a livello internazionale: è Aeroporti di Roma che oggi ha inaugurato Solar Farm, il più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo in uno scalo europeo, tra i più estesi al mondo.





I NUMERI

Un progetto voluto da Adr e realizzato da Enel in collaborazione con Circet. Composta da 55mila pannelli in silicio monocristallino, che si estendono per quasi due km e mezzo al lato della pista 3 di Fiumicino, la struttura consentirà di produrre energia elettrica per più di 30 milioni di kilowattora ogni anno, riducendo da subito 11.000 tonnellate di emissioni di CO2 dello scalo. Si tratta di un primo, grande passo che porterà lo scalo ad avere a regime, nei prossimi 5 anni, una potenza installata di 60 MWp con l’installazione di ulteriori farm sempre all’interno del perimetro dell’attuale sedime. Numeri in linea con l’obiettivo Net Zero Carbon previsto entro il 2030. Si conferma così l’impegno di Adr nel percorso verso la transizione energetica e la decarbonizzazione, come ha spiegato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma.





IL MINISTRO PICHETTO FRATIN

Tra le autorità presenti, anche il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato le sfide che il trasporto aereo ci offre, con numerose soluzioni innovative per la decarbonizzazione.” ha dichiarato il Ministro. Pichetto Fratin ha evidenziato come la Solar Farm rappresenti quindi una tappa dell'ulteriore sviluppo dello scalo di Fiumicino, che deve puntare a diventare un grande hub "