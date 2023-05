Al via il Roland Garros, Djokovic va a caccia del 23esmio slam, Alcaraz cerca conferme sul rosso, Sinner guida gli azzurri

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Scatta oggi, domenica 28 maggio, il torneo di tennis più famoso di Francia, il Roland Garros e parte senza uno dei suoi attori principali, ovvero lo spagnolo Rafa Nadal, alle prese con problemi fisici, che sulla terra rossa parigina ha vinto ben 14 volte tra il 2005 e lo scorso anno. Quella che si apre oggi è la 122esima edizione che si concluderà domenica 11 giugno. Anche se manca uno dei protagonisti, a contendersi la vittoria al torneo parigino ci sono Novak Djokovic, che è a caccia del suo 23esimo slam, il nuovo numero 1 della classifica, Carlos Alcaraz, poi il russo Daniil Medvedev, che ha trionfato agli Internazionali di Roma. Iga Swiatek ha invece i favori del pronostico nel torneo femminile.





Una sfida aperta

Quella parigina sarà una sfida aperta per la vittoria finale con Alcaraz cercherà di portarsi a casa il secondo Slam in carriera, ma sulla sua strada ci sono anche i finalisti delle due passate edizioni, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas, che cercano invece la prima vittoria in uno Slam in carriera, due specialisti sulla terra rossa. Le sorprese .potrebbero arrivare anche dal danese Holger Rune e dal nostro Jannik Sinner.





Il torneo femminile

Se il torneo maschile è molto aperto, in campo femminile i pronostici al Roland Garros sono tutti per la polacca Swiatek. Lei è la detentrice del trofeo. Si è ripresa dopo l’infortunio di Roma di dieci giorni fa. "Fortunatamente non è stato niente di grave, mi sono preso qualche giorno di riposo, mi sto ancora riprendendo dall'infortunio ma starò bene per il mio primo round, questa è la cosa più importante", ha detto la 21enne polacca.