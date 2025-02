Alberto Rossi, l'attore coinvolto in una lite in strada a Roma

Nella mattinata di ieri, Alberto Rossi, l’attore della celebre fiction “Un posto al sole” è stato al centro di una lite causati da tre cani nel quartiere Flaminio di Roma. L'artista stava facendo una semplice passeggiata con i suoi due cani, due bassotti, che, improvvisamente, si sono azzuffati con un altro cane, di proprietà di una donna che camminava nelle vicinanze. In un primo momento, i due hanno cercato di dividere i cani e farli tranquillizzare, in seguito hanno iniziato ad accusarsi a vicenda della lite tra gli animali e di non essere stati in grado di trattenere i propri cani, arrivando anche al contatto fisico, con spintoni e graffi. Per placare gli animi dell’artista e della donna, è stato necessario anche l’intervento dei Carabinieri sul posto e i due sono stati portati in due ospedali differenti per accertamenti: lui al Santo Spirito e lei al San Pietro Fatebenefratelli. Alberto Rossi e la donna coinvolta non avrebbero riportato nulla di grave, se non qualche escoriazione e piccole ferite, e si sarebbero riservati la possibilità di presentare una querela. Al momento, l’artista ha scelto di non rilasciare dichiarazioni sulla vicenda. Tuttavia, nei giorni scorsi, era comparso sui social per commentare le scosse di terremoto ai Campi Flegrei, rassicurando i suoi fan sul proprio stato di salute e sulla serenità dei suoi cani, nonostante lo spavento. Alberto Rossi, infatti, si trovava a Napoli, impegnato nelle riprese di alcune scene nei panni di Michele per la fiction “Un posto al sole”, di cui fa parte da quasi trent’anni.





Alberto Rossi: biografia

Alberto Rossi nasce a Livorno nel 1966 e si diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica nel 1990. Poco dopo, esordisce in televisione con la serie “I ragazzi del muretto” e si afferma anche a teatro, calcando i palcoscenici più prestigiosi d’Italia con “Il ritorno dei Casanova”. Il suo talento lo porta anche sul grande schermo, dove appare in film come “Italiani”, “L’olio di Lorenzo” e “I cavalieri che fecero l’impresa”. Dal 1996 veste i panni di Michele Saviani nella soap opera italiana “Un posto al sole”, ruolo che gli ha permesso di esplorare le molte sfaccettature del personaggio. Nel maggio 2006 ha diretto alcune puntate della serie e, nello stesso anno, ha preso parte allo show “Notti sul ghiaccio”, condotto da Milly Carlucci, ispirato al successo di “Ballando con le stelle”.