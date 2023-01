ALEX W TORNA CON "DIRE FARE CURARE" IN FEATURING CON SOPHIE AND THE GIANTS. PER LA SUA PRIMA COLLABORAZIONE ALEX SCEGLIE LA VOCE DELL’ARTISTA BRITANNICA.

Nel corso di “The Flight”, in compagnia di Jody Cecchetto, Paola di Benedetto e Matteo Campese, Alex W e Sophie and The Giants hanno presentato “Dire Fare Curare”, il nuovo brano uscito il 20 gennaio 2023.

La versione originale del brano “Dire Fare Curare” è contenuta nell’album “Ciò che abbiamo dentro” di Alex W: «“Dire Fare Curare” nasce nel mio album, parla di dare un suono a dei momenti di silenzio in un una vita di coppia. Poi con Sophie si è cercata una connessione, con i Room9 abbiamo trovato un altro ambito sonoro», racconta Alex W ai microfoni di RTL 102.5.

Quella con Sophie and The Giants è per Alex W la prima collaborazione in assoluto, un duetto che ha già un importante sapore internazionale: «Sophie è il primo featuring della mia vita, partire con un’artista internazionale è molto bello. Mio padre è inglese, mi piace scrivere in italiano, però si sperimenta. Per il futuro potrei fare qualcosa in inglese, è una lingua che conosco e mi piace il sound», continua. Quella con Alex W è la terza collaborazione italiana di Sophie and The Giants, dopo quella con Michele Bravi nel brano “Falene” e con le Vibrazioni a Sanremo. «Volevo cantare in italiano anche in questa canzone ma avevo poco tempo e non ce l’ho fatta, magari canteremo insieme in futuro», conclude l’artista britannica.

