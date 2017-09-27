Alexia, Ecco la nuova parte di me

Alexia: "Ecco la nuova parte di me"

Alexia: "Ecco la nuova parte di me"

Redazione Web

27 settembre 2017, ore 16:37 , agg. alle 11:28

La cantante torna con l'album "Quell'altra" un bilancio di 50 anni di vita sopra e sotto il palco

Vent'anni di carriera costellati da grandi successi non solo in Italia, la vittoria a Sanremo nel 2003, il pianto liberatorio, la maternità, la famiglia e un silenzio cercato, voluto, desiderato. Alexia si racconta a cuore aperto non solo nel suo nuovo album "Quell'altra" (Mama 2.0/ A1 ENTERTAINMENT) con dieci brani inediti più introspettivi che mai. "Ho attraversato un lungo periodo di riflessione - ci racconta l'artista -. Quando mi sono ritrovata ad un tratto lontana dalle luci dei riflettori mi sono messa in discussione".
Cosa non le andava più bene?
Mi sono accorta che avevo sacrificato tanto, troppo della mia vita. Ero lontana dalle persone e dalle cosa che mi circondavano. Peraltro questo periodo è poi coinciso quando ho incontrato Andrea, la persona meravigliosa con cui condivido la mia vita e da cui ho avuto due bambine splendide.

Neanche la maternità l'ha riconciliata con se stessa?
Sicuramente ha contribuito a intraprendere un percorso su me stessa e a capire tante cose che fino ad allora mi erano sfuggite di mano.

Quali ad esempio?
Ricordate quando ho pianto dopo il primo posto a Sanremo? Non piansi di gioia ma perché emotivamente mi ero liberata di un grande dolore. Mio padre era morto nel 1995 e non ho mai staccato dal lavoro. In quel momento è come se mi fossi resa conto di aver elaborato il lutto.

E oggi come sta?
Bene. Sono felice, carica e consapevole del mio percorso. Soprattutto mi sono riconciliata con me stessa e le tante cose che mi circondano. Devo anche ringraziare il mio produttore Mario Lavezzi e tutto il team che mi è stato al fianco e ha capito le mie esigenze artistiche e musicali.

Vuole andare a Sanremo 2018?
Io sono sempre pronta per Sanremo.

L’album si compone di 10 brani inediti: “Beata gioventù”; “Innamorati come mai”; “Occhi dentro gli occhi”; “Fragile fermo immagine”; “Diversa”; “La cura per me”; “Tu salvami ancora”; “Quell’altra”; “E non mi lasciare”; “The good in your bad”.

Anticipato in radio dai singoli “Beata gioventù” e “Fragile fermo immagine”, il nuovo album porterà l'artista on the road per un tour negli instore a partire dalla sua città d’origine La Spezia, venerdì 29/9 giorno della pubblicazione del disco (Cc Le Terrazze - ore 18), per proseguire l’1 ottobre a Stezzano, BG (Cc Le Due Torri, ore 17); il 2/10, Roma (Feltrinelli - via Appia Nuova ore 18); il 3/10, Milano (Mondadori - via Marghera, ore 18); 04/10 a Bologna (Feltrinelli - piazza Ravegnana, ore 18); il 5/10 a Torino (Feltrinelli - Stazione Porta Nuova, ore 18.30); il 12/10 a Marghera, VE (Cc Nave De Vero ore 18).

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni

    Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni

  • Fausto Lama a RTL 102.5: “Volevo chiudere il mio percorso precedente e volevo raccontarlo con una canzone. Ora la musica è centrale per me e questa è la cosa che mi rende più felice”

    Fausto Lama a RTL 102.5: “Volevo chiudere il mio percorso precedente e volevo raccontarlo con una canzone. Ora la musica è centrale per me e questa è la cosa che mi rende più felice”

  • Scontro Trump-Powell: indagine penale sulla Fed scuote mercati e mette a rischio l’indipendenza monetaria Usa

    Scontro Trump-Powell: indagine penale sulla Fed scuote mercati e mette a rischio l’indipendenza monetaria Usa

  • Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi

    Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi

  • Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grati a Rodriguez, ora lavoriamo per liberare gli altri”

    Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grati a Rodriguez, ora lavoriamo per liberare gli altri”

  • Trent’anni fa la nascita del Tamagotchi, l’evoluzione di un’icona pop

    Trent’anni fa la nascita del Tamagotchi, l’evoluzione di un’icona pop

  • Serie A, pari tra Inter e Napoli. Frena il Milan, vincono Lazio e Parma

    Serie A, pari tra Inter e Napoli. Frena il Milan, vincono Lazio e Parma

  • Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

    Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

  • La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia

    La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia

  • Serie A, Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0

    Serie A, Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0

Orietta Berti a RTL 102.5: “Sto lavorando con Danti per una grande sorpresa in occasione dei miei 60 anni di carriera”

Orietta Berti a RTL 102.5: “Sto lavorando con Danti per una grande sorpresa in occasione dei miei 60 anni di carriera”

Nel corso di “Password”, la cantante ha presentato “Chi Ama chiama”, il suo nuovo singolo, rilasciato il 28 novembre

Checco Zalone oltre i 53 milioni: secondo incasso più alto per un film italiano

Checco Zalone oltre i 53 milioni: secondo incasso più alto per un film italiano

Anche gli altri film si sono comportati bene, contribuendo a numeri altissimi per le sale italiane

Madonna super ospite al Festival di Sanremo? Spunta l'indiscrezione che fa sognare i fan. Ecco cosa c'è da sapere

Madonna super ospite al Festival di Sanremo? Spunta l'indiscrezione che fa sognare i fan. Ecco cosa c'è da sapere

Secondo l'Adnkronos per realizzare l'ospitata "mancherebbero ancora diversi tasselli, dalla compatibilità della trasferta italiana con l'agenda della star all'accordo economico"