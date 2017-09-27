Alexia: "Ecco la nuova parte di me"

La cantante torna con l'album "Quell'altra" un bilancio di 50 anni di vita sopra e sotto il palco

Vent'anni di carriera costellati da grandi successi non solo in Italia, la vittoria a Sanremo nel 2003, il pianto liberatorio, la maternità, la famiglia e un silenzio cercato, voluto, desiderato. Alexia si racconta a cuore aperto non solo nel suo nuovo album "Quell'altra" (Mama 2.0/ A1 ENTERTAINMENT) con dieci brani inediti più introspettivi che mai. "Ho attraversato un lungo periodo di riflessione - ci racconta l'artista -. Quando mi sono ritrovata ad un tratto lontana dalle luci dei riflettori mi sono messa in discussione".

Cosa non le andava più bene?

Mi sono accorta che avevo sacrificato tanto, troppo della mia vita. Ero lontana dalle persone e dalle cosa che mi circondavano. Peraltro questo periodo è poi coinciso quando ho incontrato Andrea, la persona meravigliosa con cui condivido la mia vita e da cui ho avuto due bambine splendide.



Neanche la maternità l'ha riconciliata con se stessa?

Sicuramente ha contribuito a intraprendere un percorso su me stessa e a capire tante cose che fino ad allora mi erano sfuggite di mano.



Quali ad esempio?

Ricordate quando ho pianto dopo il primo posto a Sanremo? Non piansi di gioia ma perché emotivamente mi ero liberata di un grande dolore. Mio padre era morto nel 1995 e non ho mai staccato dal lavoro. In quel momento è come se mi fossi resa conto di aver elaborato il lutto.



E oggi come sta?

Bene. Sono felice, carica e consapevole del mio percorso. Soprattutto mi sono riconciliata con me stessa e le tante cose che mi circondano. Devo anche ringraziare il mio produttore Mario Lavezzi e tutto il team che mi è stato al fianco e ha capito le mie esigenze artistiche e musicali.



Vuole andare a Sanremo 2018?

Io sono sempre pronta per Sanremo.



L’album si compone di 10 brani inediti: “Beata gioventù”; “Innamorati come mai”; “Occhi dentro gli occhi”; “Fragile fermo immagine”; “Diversa”; “La cura per me”; “Tu salvami ancora”; “Quell’altra”; “E non mi lasciare”; “The good in your bad”.



Anticipato in radio dai singoli “Beata gioventù” e “Fragile fermo immagine”, il nuovo album porterà l'artista on the road per un tour negli instore a partire dalla sua città d’origine La Spezia, venerdì 29/9 giorno della pubblicazione del disco (Cc Le Terrazze - ore 18), per proseguire l’1 ottobre a Stezzano, BG (Cc Le Due Torri, ore 17); il 2/10, Roma (Feltrinelli - via Appia Nuova ore 18); il 3/10, Milano (Mondadori - via Marghera, ore 18); 04/10 a Bologna (Feltrinelli - piazza Ravegnana, ore 18); il 5/10 a Torino (Feltrinelli - Stazione Porta Nuova, ore 18.30); il 12/10 a Marghera, VE (Cc Nave De Vero ore 18).

