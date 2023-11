All'aeroporto di Roma Fiumicino una #RedSuitcase contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e anche l'Aeroporto di Roma Fiumicino si è schierato per fare la differenza in questa battaglia attraverso l'iniziativa #RedSuitcase. Un invito corale rivolto a passeggeri e personale del trasporto aereo di Aeroporti di Roma, anche attraverso i propri canali social. Ai microfoni di RTL 102.5 Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma.





La campagna

"Una valigia rossa. Valigia come simbolo del viaggio e rosso come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne", ha dichiarato Troncone. “Lavorare sulla cultura, sulla coscienza civica e sulla parità ha un grandissimo valore e su questo basiamo le iniziative che lanciamo dentro e fuori l’aeroporto nei confronti delle nostre persone, dei passeggeri e della popolazione che ruota intorno alla nostra realtà”. Oltre a una campagna di sensibilizzazione, ADR, Aeroporti di Roma, ha pensato a un'iniziativa pratica creando un "punto viola" con cui "l'aeroporto diventerà un posto sicuro, di accoglienza e di primo soccorso per chi si sente in difficoltà. Fare questo significa formare tutto il nostro personale operativo a essere pronto a gestire delle situazioni di primo aiuto".