Roma, identificati i presunti autori dell'aggressione alla coppia gay

Sarebbero tre uomini e una donna, poco più che ventenni e incensurati, i presunti autori dell'aggressione alla coppia gay, avvenuta lo scorso weekend a Roma, identificati dalle forze dell’ordine. I due ragazzi sarebbero stati risentiti stamattina dai carabinieri dell'Eur e avrebbero riconosciuto dalle foto i quattro. I due giovani alle 4 di notte stavano attraversando per strada tenendosi per mano, dopo essere usciti da un locale, quando è arrivata a grande velocità l’auto con a bordo le 4 persone che si sono rese protagoniste di un minuto di violenza inaudita. La vettura, dopo aver rischiato di investire i due ragazzi, si è fermata e la situazione è precipitata. Sono partiti calci, cinghiate, pugni, insulti omofobi contro la coppia gay. Poi, la fuga dei colpevoli. Violenze immortalate in un video diffuso on line dal Gay Center, immagini che in poche ore hanno fatto il giro del web.





Le parole dei ragazzi aggrediti

“Non possiamo più accettare di vivere in una società dove la violenza, come quella che abbiamo subito, è ancora una triste realtà. Io e il mio ragazzo ci teniamo a lanciare un messaggio contro ogni tipo di aggressione. Siamo stanchi di dover avere paura di passeggiare mano nella mano, di guardarci continuamente alle spalle, di vivere con l'ansia costante di essere vittime di atti insensati”, queste le parole espresse dopo l'aggresione dalla coppia gay, frasi riferite dal contact center antiomofobia.