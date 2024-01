Allarme delle Nazioni Unite, a Gaza distruzioni di massa senza precedenti da parte di Israele

Nuovo allarme dell’Onu. Le operazioni militari di Israele hanno diffuso distruzioni di massa e ucciso civili su una scala senza precedenti. Così Antonio Guterres. “Questo è straziante e assolutamente inaccettabile. Il Medio Oriente è una polveriera, dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che il conflitto si accenda in tutta la regione", ha aggiunto il segretario generale delle Nazioni Unite, al vertice del G7+Cina nella capitale ugandese Kampala, secondo quanto riportato dal Guardian. La diplomazia sarebbe al lavoro per fare ripartire i colloqui tra Tel Aviv e Hamas. Il coordinatore del Consiglio nazionale Usa per il Medio Oriente, Brett Magurk, sta per iniziare una visita in Egitto e Qatar nel quadro di un nuovo piano dei tre Paesi per negoziare la fine delle ostilità e la liberazione degli ostaggi israeliani detenuti dalle milizie palestinesi a Gaza, in vista di un accordo di pace più globale per la regione. Intanto, le forze di difesa israeliane hanno reso noto di avere trovato nella rete di tunnel sotto la Striscia di Gaza, a una profondità di circa 20 metri, una sorta di camera in cui sarebbero stati tenuti prigionieri degli ostaggi. In questa camera individuata a Khan Yunis, sono state trovate tracce di Dna di israeliani catturati il 7 ottobre dal kibbutz Nir Oz. Secondo il portavoce militare nella cella senza luce e con scarsità di aria sarebbero state detenute per un certo tempo una ventina di persone di cui si ignora la sorte. In particolare si tratta di diversi anziani in condizioni fisiche precarie. Comunicato di Hamas rivolto alle famiglie degli ostaggi. “La scelta è vostra, se volete recuperare delle bare o persone vive. Il vostro governo sta mentendo, il tempo sta per scadere", ha dichiarato, secondo quanto riferisce 'Al Jazeera', un portavoce delle Brigate al-Qassam, l'ala militare di Hamas.





In Italia appello di Noemi di Segni a politici e insegnanti

Ha lanciato un appello a politici e insegnati Noemi Di Segni, l'attuale presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane "Cessate il fuoco delle parole” ha detto rivolgendosi a chi continua ad accusare Israele di crimini di guerra e genocidio dando credito solo alla propaganda di Hamas.