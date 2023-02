Amadeus a RTL 102.5: “Chiara Ferragni sarà sola sul palco e non posso dire altro…”

“Finalmente si comincia. Un lavoro che va avanti da mesi e si assembla in 5 giorni e dà il via al Festival. Fiorello quando parla Coletta vuole che gli spieghi cosa dice: è una persona dotta che usa parole che magari lì per lì non si comprendono”, dice Amadeus.



“Non c’è posto in nessuna città della regione e mi fa piacere”, continua.

“Ho grande affetto per RTL 102.5, ho passato anni bellissimi quando non era un momento facile per me. In quel periodo lavoravo poco e sono ripartito dalla radio, grazie al Presidente Lorenzo Suraci. RTL 102.5, come me, punta sui giovani. Ascolto Radio Zeta, prendo spunto, alcuni nomi che oggi sono in gara, e che sono stati in gara negli anni passati, li ho scoperti grazie a Radio Zeta”, spiega Amadeus.

“Tutte le co-conduttrici hanno un momento tutto loro. Sono partito dall’inizio a dare un ruolo alle co-conduttrici, un momento in cui dire ciò che desideravano dire, riguardo al mondo femminile o una loro esperienza. Lo farà anche Chiara Ferragni, non anticipo nulla ma ci sarà un momento in cui sarà sola sul palco e dirà qualcosa di molto interessante”, conclude.