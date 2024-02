Gigliola Cinquetti a RTL 102.5: “Sanremo è come una festa nazionale, un privilegio esserci”

All'età di 16 anni, nel 1964, Gigliola Cinquetti, approda al Festival di Sanremo aggiudicandosi il primo posto con il brano "Non ho l'età". Nello stesso anno, per diritto, si presenta all’Eurovision Song Contest, e anche in quella occasione rientra in Italia con la vittoria in mano. Da quel giorno la sua vita cambia in modo radicale. Da una semplice bambina con ambizioni musicali, quasi per gioco, ad una bambina conosciuta in tutto il mondo.

Quest’anno, Gigliola Cinquetti festeggerà questi 60 anni di carriera sul palco dell’Ariston. Ospite di RTL 102.5, l’artista racconta questo ritorno al Festival di Sanremo:

«Tornare a Sanremo mi è come essere nel film "Ritorno al Futuro". Sanremo è tante cose; è una festa nazionale e nessuno vorrebbe mai mancare. Quando sono a casa un po' mi rode, ma esserci stata è un privilegio. Sanremo cambia sempre ed è per questo che non muore. Il festival è vivo finché cambia».