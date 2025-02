"Amarcord" di Sarah Toscano, il significato della canzone in gara a Sanremo 2025

Il suo è uno dei debutti più attesi, dopo la vittoria nella scorsa edizione di Amici. Sarah Toscano, 19 anni, è pronta a calcare il palco dell'Ariston, dove porterà la sua energia pop, con un testo che parla d'amore, filo conduttore di molte delle canzoni che vedremo in gara. La sua Amarcord è un brano morbido e nostalgico. Lo ha spiegato lei stessa, che per il titolo ha scelto proprio la celebre espressione di Fellini: "amarcord", e cioè "mi ricordo" in dialetto romagnolo. Un termine che rimanda ad una dolce malinconia. Anche se la canzone non ha nulla a che vedere con il film, ma racconta invece una storia personale, fatta di ricordi. Che "devono rimanere tali", come ha detto proprio la cantante.





IL SIGNIFICATO DI AMARCORD

A racchiudere il senso dicontribuisce da subito l'immagine con cui si apre il brano. Lo sfondo è quello di un lunapark di notte: un luogo in cui ci si diverte, pensato per trascorrere momenti di spensieratezza. Ma ritratto col buio, che aggiunge una sfumatura malinconica e scura.racconta infatti di un amore finito, ripercorso a distanza di tempo. Una distanza che cristallizza quanto vissuto. E che se da una parte fa assumere alla vicenda quella bellezza sfumata tipica di un sogno, in cui si ricorda solo il bello, rivivendo le illusioni, dall'altra restituisce anche nuove consapevolezze. Così la protagonista, cresciuta, rilegge l'esperienza conscia del fatto che ormai è passata, che non si può tornare indietro e che forse, in fondo, era giusto mettere un punto a quella relazione. Un percorso di elaborazione che non è indolore, ma necessario per andare avanti. Ora la ragazza è pronta per riprendere a camminare, con il vento nei capelli a trasportarla, più leggera.





LA SERATA DELLE COVER

Seè la canzone scelta per la gara, per la serata delle cover invece Sarah Toscano ha deciso di cantare un successo internazionale. L'artista infatti duetterà con il duo francese degli Ofenbach, sulle note del loro singolo. Un brano che le darà la possibilità di dare prova delle sue doti vocali ma anche di personalità. Una nuova popstar?