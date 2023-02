Anci, in aumento multe per guida dopo alcol e droghe. Aumentano anche i reati di fuga o omissione di soccorso

Anci, in aumento multe per guida dopo alcol e droghe

Sono in aumento le infrazioni per guida dopo alcol e droga, 6.426. Le violazioni per mancato uso dei dispositivi di sicurezza, casco e cinture, e per l'uso del cellulare alla guida ammontano invece a 134.463. Lo rileva l'Anci, nel rapporto sull'attività annuale della Polizia locale, secondo cui nel 2022 c'è stata una diminuzione degli incidenti con feriti rispetto ai dati prima dalle pandemia: sono passati dai 76.099 del 2019 ai 65.309. Si sottolinea tuttavia un crescente coinvolgimento degli utenti più deboli, come ciclisti e pedoni, negli incidenti in ambito urbano. In merito alle infrazioni, in 2.210 casi è stato riscontrato il reato di fuga o omissione di soccorso.