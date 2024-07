Roma, violenze e maltrattamenti in un centro di educazione motoria, dieci le persone arrestate

L'OPERAZIONE DEI CARABINIERI

Dieci persone sono state arrestate dai Carabinieri del nucleo investigativo di Roma per torture, violenze e maltrattamenti ai danni dei pazienti di un centro di educazione motoria. Gli operatori socio-sanitari coinvolti lavorano presso il Centro di Educazione Motoria (C.E.M.) gestito dalla Croce Rossa Italiana. Questi operatori, ora agli arresti domiciliari, sono accusati di aver inflitto ripetuti abusi a due pazienti affetti da gravi patologie psico-fisiche. L'inchiesta ha avuto inizio nell'aprile del 2023, quando i dirigenti della Croce Rossa di Roma hanno notato che uno dei pazienti presentava una vistosa ecchimosi sul volto, compatibile con percosse. I Carabinieri del nucleo investigativo, su mandato della Procura, hanno eseguito un'ordinanza di arresto domiciliare emessa dal gip nei confronti dei dieci operatori. Di questi, cinque sono accusati di tortura, mentre gli altri cinque sono accusati di maltrattamenti verso le persone a loro affidate per cure, vigilanza e custodia. Inoltre, un operatore è anche sospettato di violenza sessuale per aver molestato un paziente in un'occasione specifica. Le indagini condotte dai Carabinieri di via In Selci, specializzati in reati contro vittime vulnerabili, si sono svolte tra aprile e novembre 2023. Queste indagini hanno incluso attività tecniche, raccolta di documenti e testimonianze. L'ordinanza del gip descrive le azioni degli indagati come una vera e propria "galleria degli orrori", evidenziando la natura violenta e inumana delle loro condotte. Gli operatori non solo hanno esercitato una violenza costante e inaudita su persone incapaci di difendersi, ma hanno anche accompagnato queste azioni con parole di scherno, deridendo i deficit mentali delle vittime.