Si rompe il cavo di trazione della funivia del Monte Faito, quattro morti e un ferito grave

Una cabina della funivia del Monte Faito è precipitata in uno strapiombo, in fase di risalita, a causa della rottura del cavo di trazione, impattando contro un pilone. In quel momento a bordo si trovavano cinque persone. Quattro sono morte, tre turisti e il macchinista, che si chiamava Carmine Parlato. La quinta persona, rimasta gravemente ferita, è stata trasportata in Eliambulanza all’Ospedale del Mare di Napoli. La tragedia si è verificata attorno alle 15 quando la vetta era avvolta da una fitta nebbia. Complesse le operazioni di soccorso che ora si sono concluse. Salvi i passeggeri di un’altra cabina rimasta sospesa più a valle, vicino alla stazione di partenza. Sono stati tutti riportati a terra con le funi di sicurezza. “Ha funzionato il freno d'emergenza a valle ma evidentemente non quello della cabina che stava entrando nella stazione sulla sommità del Faito” ha dichiarato il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza. La Funivia era stata riaperta per la stagione turistica solo sette giorni fa. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha parlato di una tragedia che interpella le coscienze di tutti.