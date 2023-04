Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. In Kentucky un uomo entra in banca e uccide 4 persone

Ennesima strage negli Stati Uniti. Un uomo armato è entrato in una banca a Louisville, nel Kentucky, e ha aperto il fuoco con un fucile. Il bilancio è di quattro morti e otto feriti. Il tempestivo intervento della polizia non ha potuto evitare tragedia, avvenuta oggi alle 8.30 del mattino locali nella sede della Old National Bank. Gli agenti hanno impiegato tre minuti, dopo che era scattato l’allarme dell’istituto di credito, per arrivare sul luogo teatro del dramma. Le forze dell’ordine hanno neutralizzato l’aggressore ma non è ancora chiaro se il killer, un giovane di 23 anni, sia stato freddato da colpi esplosi dalla polizia o se, invece, si sia suicidato. Il vice capo della polizia di Louisville Paul Humphrey non ha sapute fornire una versione ufficiale in merito all’accaduto. Ancora da chiarire il movente. L'Fbi sta collaborando con la polizia di Louisville per far emergere la verità. Tra i feriti, ricoverati in ospedale, figura anche un agente. Dopo l’identificazione delle vittime sono state informate le famiglie delle persone coinvolte nella sparatoria. Tra i morti anche due amici del governatore Andy Beshear, che ha appreso la notizia tra le lacrime. "Questa è la mia banca, conosco praticamente tutti", ha dichiarato. La strage che si è verificata a Louisville ha rilanciato in America le polemiche sull’uso delle armi. Dall'inizio dell'anno, lo ricordiamo, negli Stati Uniti ci sono state almeno 146 sparatorie di massa. I democratici puntano a una stretta sui controlli, mentre i repubblicani difendono il Secondo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America che protegge il diritto dei cittadini statunitensi di detenere e portare armi.





La dichiarazione di Biden, dopo la sparatoria

"Ancora una volta, la nostra nazione piange dopo un insensato atto di violenza armata: io e Jill preghiamo per le vite perse e colpite dalla sparatoria di oggi". Così su Twitter il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. dopo la sparatoria in una banca a Louisville, in Kentucky. "Troppi americani stanno pagando con la vita il prezzo dell'inerzia. Quando agiranno i repubblicani al Congresso per proteggere le nostre comunità?", ha aggiuto il capo della Casa Bianca.