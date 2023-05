Angelo Bonelli risponde a Massimo Giletti su RTL 102.5: "Inaccettabile dire che la colpa dell'alluvione sia dei verdi"

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

«In queste settimane, dopo l'evento drammatico dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, sono state diffuse informazioni inesatte e desideriamo esprimere il nostro punto di vista a riguardo. Crediamo fermamente che la realizzazione di opere per contrastare il dissesto idrogeologico sia una necessità imprescindibile e ci siamo impegnati attivamente per realizzarle. Personalmente, ho iniziato a fare politica ripulendo i fiumi e i mari da rifiuti e ingombranti di ogni genere», afferma Angelo Bonelli.

«Sono sempre stato un sostenitore convinto dell'importanza di porre l'attenzione sul cambiamento climatico in questa discussione» risponde Massimo Giletti. «Non metto in discussione azioni da parte dei Verdi, ma contesto il telebanismo esasperato che porta certe realtà a essere davanti gli occhi di tutti. Abbiamo forzato la natura e ora ne stiamo subendo le conseguenze. Su questo punto sono concorde con lei, tuttavia dobbiamo trovare dei compromessi. Se non possiamo rimuovere o potare gli alberi per ripulire i canali, dobbiamo affrontare gravi conseguenze», continua Giletti.

«I corsi d'acqua richiedono assolutamente manutenzione. C'è una confusione diffusa nel pensare che gli ambientalisti abbiano il potere di fermare tutto come se fossero un organismo sovraordinato a tutti. Questo è solo un alibi. È inaccettabile, dopo una tragedia come questa, sentirsi dire in trasmissioni televisive che la colpa sia dei Verdi. I Verdi sono tornati in Parlamento dopo 14 anni, dopo un momento di profonda crisi. Ora che non sono state attuate le azioni che chiediamo da anni, trovo sinceramente che sia solo una scusa per chi avrebbe dovuto agire e non l'ha fatto. È inaccettabile attribuire responsabilità a coloro che non ricoprono un ruolo di governo», conclude Bonelli.