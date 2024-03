Annuncio choc di Kate Middleton, ho il cancro e da febbraio sono sottoposta a chemioterapia

La principessa di Galles, Kate, ha rivelato alla nazione in video di avere un cancro, senza precisare di che tipo, aggiungendo che la diagnosi precoce è stata fatta dopo l'operazione all'addome di gennaio nella London Clinic. Ha poi spiegato di essere stata sopposta a chemioterapia a partire da fine febbraio. “Il principe William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la situazione in privato per il bene della nostra giovane famiglia'', ha precisato la moglie dell’erede al trono nel video in cui appare dimagrita. “Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che starò bene'', ha proseguito la 42enne nuora del re che poi riferendosi al consorte ha detto “ William è una grande fonte di conforto e rassicurazione".





Le parole di conforto di re Carlo per l’amata nuora

Il re è orgoglioso di Catherine per il coraggio di parlare come ha fatto. E’ quanto ha fatto sapere Buckingham Palace riferendo che il sovrano è stato in stretto contatto con la principessa del Galles nelle ultime settimane. Il re e la regina continueranno a offrire il loro amore e sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile, si legge nella nota diffusa nelle scorse ore.





Per Kate il sostegno del premier Sunak

Il premier Rishi Sunak ha espresso sostegno e vicinanza a Kate dopo la diffusione del video. Ecco le dichiarazioni del leader britannico: "I miei pensieri vanno alla Principessa del Galles, al Principe del Galles, alla famiglia reale e in particolare ai tre figli in questo momento difficile. La Principessa del Galles ha l'amore e il sostegno di tutto il Paese mentre prosegue la sua guarigione. Ha dimostrato un enorme coraggio con la sua dichiarazione oggi. Nelle ultime settimane è stata sottoposta ad un intenso esame ed è stata trattata ingiustamente da alcuni settori dei media di tutto il mondo e sui social media".





Gli auguri della Casa Bianca

''Auguriamo alla Duchessa di Cambridge una completa guarigione. E siamo incredibilmente tristi nel sentire la notizia'' della diagnosi di tumore per Kate Middleton”. Così l'addetta stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre.