Attentato a Donald Trump: coro di reazioni dal mondo intero, condanna e choc

Tra i primi commenti sull'attentato a Trump, quello della premier italiana Meloni, che ha scritto di seguire 'con apprensione' gli aggiornamenti della Pennsylvania, e ha rivolto all'ex presidente 'solidarietà e auguri di pronta guarigione, con l'auspicio - ha affermato - che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza'. 'Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha detto che l'attentato rappresenta motivo di grave allarme. Ha parlato di 'un atto di violenza inaccettabile' l'alto rappresentante della politica estera Ue Borrell, dicendosi 'sconvolto' dalla notizia. "Ribadisco, anche oggi, la nostra profonda vicinanza agli Stati Uniti e condanno la violenza che non può avere spazio nel dibattito democratico": lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un post su X dicendosi "sconvolto dalle immagini dalla Pennsylvania" dell'attentato all'ex presidente Usa Donald Trump. "Seguo gli sviluppi in contatto con l'Ambasciata italiana negli Stati Uniti - aggiunge-Auguro al 45/o presidente degli Stati Uniti Donald Trump pronta guarigione".

Da Parigi a Pechino condanna dell'attacco

Il presidente francese Emmanuel Macron ha rivolto i suoi "auguri di pronta guarigione" a Donald Trump parlandow di "una tragedia per le nostre democrazie", in un messaggio pubblicato su X. "La Francia condivide lo shock e l'indignazione del popolo americano", ha scritto il presidente francese 'Sara e io siamo rimasti scioccati dall'attacco al presidente Trump. Preghiamo per la sua sicurezza e la sua pronta guarigione''. Così su 'X' il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha affermato, in un posto su Facebook, "la condanna dell'Egitto per l'attentato', augurando una "pronta guarigione" all'ex presidente Usa Donald Trump e "il proseguimento delle campagne elettorali americane in un sano clima di pace, libero da ogni forma di terrorismo, violenza o odio". Al Sisi dice anche di aver seguito "con preoccupazione" le notizie sull'attentato all'ex presidente americano e candidato alla presidenza Donald Trump. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha incoraggiato gli Stati Uniti a fare un "inventario" delle loro "politiche di incitamento all'odio contro gli oppositori politici, i paesi e le persone", cogliendo l'occasione del tentativo di omicidio per denunciare il sostegno americano a Kiev. Rivolgendosi a "coloro che negli Usa votano per la fornitura di armi a Zelenskyj", Zakharova ha accusato Washington di fomentare "attacchi contro il presidente russo. Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso la sua "solidarietà, compassione e sollecitudine" a Donald Trump. Lo si apprende dai social cinesi. Il ministero degli Esteri di Pechino ha fatto sapere, sempre sui social, che sta seguendo gli sviluppi della vicenda ed ha espresso preoccupazione. ''Sono sconvolto nell'apprendere della sparatoria all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo comizio in Pennsylvania. Tale violenza non ha giustificazione e non ha posto in nessun luogo del mondo''. Lo ha scritto su 'X' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che ''la violenza non dovrebbe mai prevalere''.