I funerali dei papi , folle oceaniche sempre, in Piazza San Pietro, e raggiunte dai mezzi di comunicazione

i funerali papali sono diventati nel xx secolo pellegrinaggi di masse oceaniche, di fedeli provenienti da ogni angolo del globo con il record segnato dai riti funebri di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II , entrambi hanno visto circa 3 milioni di fedeli complessivi per l'ultimo saluto. Poi naturalmente l’evoluzione dei mezzi di comunicazione ha segnato differenze di rilievo. Si stima che alle esequie di Giovanni Paolo II abbiano assistito miliardi di persone in tutto il mondo. Anche per Francesco le scene si ripetono, mentre è in corso anche il Giubileo .

Papa Pio XII

L’ostensione di Papa Pio XII morto dopo aver regnato per 19 anni e mezzo ed essere stato il "Pastor Angelicus" durante la Seconda guerra mondiale, fu esposta per nove giorni nella Basilica di San Pietro, dal 9 al 17 ottobre 1958. Secondo alcune testimonianze dell'epoca, la folla in Piazza San Pietro e intorno alle Mura vaticane, nel giorno dell'ultimo addio, era così numerosa che si stimava la presenza di circa 500.000 persone. La salma di Papa Eugenio Pacelli fu esposta su un palco allestito nella navata centrale della Basilica, anziché nella tradizionale cappella del Santissimo Sacramento, come avvenuto per i papi precedenti. Questa scelta inaugurò una nuova prassi che sarebbe stata seguita per tutti i pontefici successivi. Durante l'ostensione, la salma subì un rapido processo di decomposizione, tanto che fu necessario intervenire contrattamenti conservativi e applicare una maschera di cera sul volto del Papa.

Giovanni XXIII radunò oltre 3 milioni di persone

Allla morte di Papa Giovanni XXIII, avvenuta il 3 giugno 1963, un numero enorme di fedeli si recò in Vaticano per rendergli omaggio. Secondo le stime ufficiali fornite dal Vaticano dell'epoca circa 3 milioni di persone passarono davanti alla sua salma esposta nella Basilica di San Pietro tra il 3 e l'11 giugno 1963. Fu un evento imponente e senza precedenti fino ad allora, che testimoniò l'enorme affetto popolare verso "il Papa buono", come era stato soprannominato Angelo Roncalli per il suo carattere paterno, il sorriso costante e l'apertura del Concilio Vaticano II. Giovanni XXIII nella cultura di massa fu colui che fece commuovere il mondo in tv con il suo celebre "Discorso alla Luna" concluso con l'invito ai fedeli a portare a casa "la carezza del Papa"

Paolo VI , morte a Castel Gandolfo

Non esistono dati ufficiali sul numero esatto di fedeli che hanno visitato la salma di Papa Paolo VI dopo la sua morte avvenuta a Castel Gandolfo il 6 agosto 1978. La sua salma venn etraslata a Roma il giorno successivo, 7 agosto, ed esposta nella Basilica di San Pietro, dove i fedeli poterono rendergli omaggio fino al 9 agosto. Il funerale si svolse il 10 agosto in Piazza San Pietro alla presenza di circa 100.000 fedeli.

Un altro decesso improvviso

Papa Giovanni Paolo I morì improvvisamente la notte tra il 28 e il 29settembre 1978, dopo solo 33 giorni di pontificato. La salma fu esposta dal 30 settembre al 2 ottobre e il funerale si celebrò il 4 ottobre, con la partecipazione di circa 100.000 fedeli.

Giovanni Paolo II giorni irripetibili

La salma di Papa Giovanni Paolo II fu esposta in Vaticano dal 4 all'8 aprile 2005, ricevendo l'omaggio di una folla straordinaria. Si stima che quasi 4 milioni di persone abbiano visitato la salma durante quei giorni. La fila per accedere alla basilica raggiunse i 5 chilometri di lunghezza, con tempi di attesa che superarono le 20 ore. Il picco di affluenza si registrò il 6 aprile, quando l'accesso fu chiuso alle 22:00 per smaltire la coda. Il funerale, celebrato l'8 aprile 2005, fuseguito da circa 300.000 persone in piazza San Pietro e da oltre 2 milioni di persone riunite in altre piazze di Roma grazie ai maxischermi. L'evento fu trasmesso in mondovisione e seguito da centinaia di milioni di spettatori in tutto il mondo.

Papa Benedetto XVI, il Papa emerito

Circa 195.000 fedeli hanno reso omaggio alla salma di Papa Benedetto XVI esposta nella Basilica di San Pietro tra il 2 e il 4 gennaio 2023. Il 5 gennaio, giorno dei funerali del Papa che si ritirò presieduti da Papa Francesco, circa 50.000 persone hanno partecipato alla cerimonia in Piazza San Pietro. Ora è la volta delle folle per papa Francesco.